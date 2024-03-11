　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百度李彥宏稱未來「程式設計師」將不存在　AI比網路改變生活更徹底

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／CFP）

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路巨頭百度CEO李彥宏在《央視》節目中暢聊AI賦予人們的改變，從AI現階段發展一直聊到未來的影響預測。李彥宏斬釘截鐵的表示，基本上，以後不會存在程式員（程式設計師，下同）這種職業了，「所有人只要會説話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程式員所具備的能力。」

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的生成式AI模型「文心一言」。（圖／CFP）

李彥宏指出，百度在國內網際網路公司當中率先推出大模型，但當百度推出之後，環顧四週發現突然出現「百模大戰」，「確實不應該有那麼多人去做同樣的事，這是社會資源一個很大的浪費，大家都在重複勞動，在做同樣的事情，我説，大家不要去捲模型了，捲應用吧，只有應用真正直接創造價值。」

李彥宏強調，基本上，以後不會存在程式員這種職業了，所有人只要會説話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程式員所具備的能力，所以這個意義還是很大的，「未來的編程語言只會剩下兩種，一種叫英文，一種叫中文，這也是目前世界上人工智慧技術最領先的兩個語言。」

李彥宏坦言，AI發展比想像中更慢，「人工智慧已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人説，我們終於要實現通用人工智慧了。但其實情況比想像中要複雜，大模型對於人類生産生活的改變會是非常根本性的。網際網路改變了我們的很多生活，但是這一波人工智慧的改變，會更加的徹底、更加的深刻。」
 

ET快訊
單親媽撞倒女騎士嚇壞　誤踩油門把她輾死
幫NONO受害女「付百萬律師費」！　他揭官司進度：今年有得打
獨／1歲童「被餵廚餘綁成木乃伊」慘死　保母姊妹曝光
知名補習班狼師猥褻女學生！　次數達上百次
快訊／《奧本海默》奪最佳影片！　拿回7大獎成大贏家
快訊／艾瑪史東二度封后！　《可憐的東西》奪最佳女主角
約翰希南全裸上台「突拿掉檔板」　大尺度漏網照曝
快訊／《奧本海默》諾蘭拿最佳導演獎！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳索尼手機退出大陸市場　陸官媒求證業者：在華業務穩健運營

河南一電子科技公司廣告用「最佳」2字！　違法遭罰88萬元

背後商機？福州海關查獲316個舊LV包　2025年二奢市場達348億

比亞迪創辦人王傳福遭爆「出軌女高層」　私生子居美國

百度李彥宏稱未來「程式設計師」將不存在　AI比網路改變生活更徹底

解放軍拍宣傳片「反翻牆」　內容太詳細變實戰教學

百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

離奇！陸女癌變與長期染髮有關　頭皮胎記變惡性腫瘤　

老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

陸初中生睡著醒不來　班導師背著他趕往醫院

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

傳索尼手機退出大陸市場　陸官媒求證業者：在華業務穩健運營

河南一電子科技公司廣告用「最佳」2字！　違法遭罰88萬元

背後商機？福州海關查獲316個舊LV包　2025年二奢市場達348億

比亞迪創辦人王傳福遭爆「出軌女高層」　私生子居美國

百度李彥宏稱未來「程式設計師」將不存在　AI比網路改變生活更徹底

解放軍拍宣傳片「反翻牆」　內容太詳細變實戰教學

百度李彥宏：「文心一言」的中文明顯超過ChatGPT

離奇！陸女癌變與長期染髮有關　頭皮胎記變惡性腫瘤　

老婆第4胎終於生兒子！老公送錢又下跪：湊成好字了　一票酸爆

陸初中生睡著醒不來　班導師背著他趕往醫院

立委批蘇丹紅延燒「還讓選手吃椒麻雞」　教育部：自製生辣椒

NVIDIA持續飆漲　加拿大退休金基金增持37萬股

NCC槓中天15連敗！　陳雪生嗆「砍預算」：你們自己出訴訟費

北市5魔人檢舉10萬件！駕駛團體批無助安全　喊話賴清德3件事

蔡明彥指TikTok有2資安風險　「會連動到國安問題」

NET再登報「招標條件最優」！基隆市府酸：國文最高要求當第1

日本岸田內閣支持率再創新低　慘跌剩20.1%！

奧斯卡亮點「狗狗梅西台下鼓掌」！　動圖全球瘋傳…歪頭POSE萌爆

樹林火災濃煙飄散6地注意！　侯友宜提醒：避免戶外長時間逗留

鄰居9年前買890萬　他哀喊現在貴！一看全驚呆：才漲3成

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

壯男健身一半　突遭陌生女「老漢推車」

搭機看泰勒絲大延誤！空姐廣播開唱全機氣消

妻第4胎生出兒子！老公送錢又下跪　一票酸爆

離奇！陸女癌變與長期染髮有關

陸初中生睡著醒不來　班導師背他趕往醫院

70歲退休女醫師受邀「MIU MIU巴黎走秀」

男子搶金店高喊：我不是中國人

陸醉男打開飛機艙門被「秒關」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

騾子肚子遭開洞點火　獸醫解釋：治脹氣

照片曝光！香港出租房「玻璃罐泡2嬰屍」

李彥宏：「文心一言」的中文超過ChatGPT

大陸又探到寳！深圳300公里處挖出億噸級大油田

解放軍拍宣傳片反翻牆反　內容太詳細變實戰教學

更多熱門

相關新聞

AI與5G成「MWC」亮點

AI與5G成「MWC」亮點

世界行動通訊大會MWC 2024近期剛剛落幕，本次展出重點聚焦在AI、5G、物聯網、創新科技、工業4.0等主題。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享在會展上特別受到矚目的產品。

資金轉往AI族群　緯創開盤漲逾4%最強勢

資金轉往AI族群　緯創開盤漲逾4%最強勢

李彥宏：「文心一言」的中文超過ChatGPT

李彥宏：「文心一言」的中文超過ChatGPT

台積電叩關800元還能進？　謝金河：人都來「股價亢龍有悔」

台積電叩關800元還能進？　謝金河：人都來「股價亢龍有悔」

台積電ADR衝高後熄火下挫1.9%　法人：下周一恐陷入整理

台積電ADR衝高後熄火下挫1.9%　法人：下周一恐陷入整理

關鍵字：

AICEO百度人工智慧人工智能李彥宏網際網路大模型程序員程式設計師

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

奧斯卡名單／《奧本海默》大贏家

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面