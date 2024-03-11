百度李彥宏稱未來「程式設計師」將不存在　AI比網路改變生活更徹底

▲百度創辦人兼CEO李彥宏。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網路巨頭百度CEO李彥宏在《央視》節目中暢聊AI賦予人們的改變，從AI現階段發展一直聊到未來的影響預測。李彥宏斬釘截鐵的表示，基本上，以後不會存在程式員（程式設計師，下同）這種職業了，「所有人只要會説話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程式員所具備的能力。」

▲百度開發的生成式AI模型「文心一言」。（圖／CFP）

李彥宏指出，百度在國內網際網路公司當中率先推出大模型，但當百度推出之後，環顧四週發現突然出現「百模大戰」，「確實不應該有那麼多人去做同樣的事，這是社會資源一個很大的浪費，大家都在重複勞動，在做同樣的事情，我説，大家不要去捲模型了，捲應用吧，只有應用真正直接創造價值。」

李彥宏強調，基本上，以後不會存在程式員這種職業了，所有人只要會説話，甚至連寫字可能都不用，你就具備今天程式員所具備的能力，所以這個意義還是很大的，「未來的編程語言只會剩下兩種，一種叫英文，一種叫中文，這也是目前世界上人工智慧技術最領先的兩個語言。」

李彥宏坦言，AI發展比想像中更慢，「人工智慧已經被提出快70年了，可能每過10年左右，就有一群人説，我們終於要實現通用人工智慧了。但其實情況比想像中要複雜，大模型對於人類生産生活的改變會是非常根本性的。網際網路改變了我們的很多生活，但是這一波人工智慧的改變，會更加的徹底、更加的深刻。」

