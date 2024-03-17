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指控烏克蘭破壞選舉　俄前總統痛批鬧事者「是叛徒」

▲▼俄羅斯2024年總統大選，一名烏克蘭男子在被俄羅斯控制的頓內茨克（Donetsk）投票站投票。（圖／路透）

▲3月16日，一名烏克蘭男子在被俄羅斯控制的頓內茨克（Donetsk）投票站投票。（圖／路透）

文／中央社莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯今天指控烏克蘭企圖以「恐怖活動」干擾俄國總統大選；前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）並形容試圖放火燒投票站或對票匭潑漆的抗議民眾是「叛徒」。

路透社報導，俄烏戰爭讓俄羅斯總統大選蒙上一層陰影，在現任總統普丁（Vladimir Putin）幾乎篤定將在克里姆林宮再待6年情況下，投票期間出現零星的抗議活動。

俄羅斯總統大選的投票作業要花3天舉行。俄羅斯外交部在投票第2天表示，烏克蘭「加強」了與選舉有關的「恐怖行動」，並「向西方上級展現其所作所為，以乞求更多的財政資源和致命武器」。

▲▼俄國前總統、現任國家安全委員會副主席的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯外交部指出，其中一次這類行動中，烏克蘭無人機在俄國控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區投票所投彈。

俄國官媒塔斯社（TASS）引述當地一名選務官員的話說，爆炸裝置落在距離投票所所在建築物5、6公尺遠的地方，並未造成破壞，也沒有人受傷。這個投票所位在烏克蘭札波羅熱州安赫德（Energodar）以東約20公里遠的村莊，當時尚未開放。

中央選舉委員會主席潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）表示，投票作業頭兩天發生了20起民眾試圖把某種液體倒入票匭的事件，8件縱火未遂及1個丟煙霧彈的案子。

俄羅斯前總統，同時也是俄國聯邦安全會議（Security Council）副主席的梅德維傑夫在評論這些事件時表示，犯案者可能會遭處叛國的20年有期徒刑。

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