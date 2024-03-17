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以色列準備重回休戰談判桌　內閣將開會討論授權

▲▼以色列抗議者聚集在台拉維夫「人質廣場」（Hostages Square）舉行24小時抗議集會，並悼念10月7日台拉維夫受哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（圖／路透）

▲以色列民眾聚集「人質廣場」（Hostages Square）抗議，並且悼念10月7日哈瑪斯襲擊事件後首個100天。（資料照／路透）

文／中央社耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列總理辦公室表示，以色列安全內閣定於明天召開會議，針對即將前往卡達首都杜哈（Doha）出席加薩休戰談判的代表團的「授權」進行討論。

法新社報導，以色列總理辦公室聲明指出，安全內閣和規模較小的5人戰時內閣將於明天召開會議，「在負責談判的代表團前往杜哈之前，決定代表團的授權」。聲明並沒有具體說明代表團何時出發。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨將人質救回來的國內政治壓力。巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日對以色列南部發動史無前例的襲擊，引發了加薩走廊（Gaza Strip）持續至今的戰爭。

哈瑪斯在突襲以色列南部期間殺害約1160人，其中多為平民，並擄走約250名人質；以色列認為約130人仍在加薩，包括據信已死亡的32人。

以色列旋即對哈瑪斯把持的加薩發動軍事行動，迄今據信已導致至少3萬1553人喪生，其中多為婦孺。

以色列之前未派代表團至埃及開羅（Cairo）出席休戰談判。

決定派遣代表團前往杜哈，是因為哈瑪斯提交新提案，提出以暫停戰鬥6週換取釋放部分人質和巴勒斯坦囚犯的要求。

根據路透社所看到的哈瑪斯提議，哈瑪斯的構想是在數星期停火期間釋放數十名以色列人質，換取以色列釋放以國獄中的數百名巴勒斯坦人；此舉這將使更多援助得以進入加薩。哈瑪斯同時呼籲在稍後階段針對結束以哈戰爭進行談判，但以色列表示只願意磋商暫時休戰這部分。

以色列人質的家屬及支持者今天再次聚集在第二大城特拉維夫（Tel Aviv），敦促當局達成釋放人質的協議。

同時間，反政府抗議人士也走上特拉維夫街道，呼籲舉行新選舉。以色列媒體估計抗議者人數有達數千人。

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