哈瑪斯準備夾攻以色列？　罕見會晤葉門反抗軍青年運動

▲圖為2007年巴勒斯坦的哈瑪斯槍手。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者詹雅婷/綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的戰爭持續中,根據巴勒斯坦消息人士15日的說法,哈瑪斯與葉門反抗軍青年運動(Houthi,又譯胡塞)高階成員舉行罕見會晤,討論聯手對付以色列。

法新社報導,尚不清楚哈瑪斯與青年運動會面的地點,但多名消息人士指出,哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織與解放巴勒斯坦馬克思主義人民陣線(Marxist Popular Front for the Liberation of Palestine)的領袖,已與青年運動的代表舉行重要會議。這場會議提及加薩戰爭的下一階段協調抵抗行動,也針對以色列可能對加薩南部城市拉法發動地面進攻進行磋商。

另一方面,青年運動在會議上也確認,將會持續襲擊紅海商船,以表達對巴勒斯坦抵抗行動的支持。青年運動領袖阿布杜勒馬利克(Abdul Malik al-Huthi)先前表示,組織發動攻擊的範圍將擴大至避開紅海繞行至南非好望角的商船。

以色列與哈瑪斯之間的武裝衝突自2023年10月7日爆發,哈瑪斯殺害以色列約1160人,擄走約250名以色列與其他國家人質,雖然一度停火、以囚犯交換人質釋放,但以色列認定還有130名人質仍在加薩,外傳其中32人已經死亡。

另據加薩衛生部統計,以色列對哈瑪斯展開的報復攻擊行動至今奪走至少3萬1490條人命,其中大多是婦孺。