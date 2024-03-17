哈瑪斯準備夾攻以色列？　罕見會晤葉門反抗軍青年運動

▲圖為2007年巴勒斯坦的哈瑪斯槍手。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者詹雅婷／綜合報導

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯的戰爭持續中，根據巴勒斯坦消息人士15日的說法，哈瑪斯與葉門反抗軍青年運動（Houthi，又譯胡塞）高階成員舉行罕見會晤，討論聯手對付以色列。

法新社報導，尚不清楚哈瑪斯與青年運動會面的地點，但多名消息人士指出，哈瑪斯、伊斯蘭聖戰組織與解放巴勒斯坦馬克思主義人民陣線（Marxist Popular Front for the Liberation of Palestine）的領袖，已與青年運動的代表舉行重要會議。這場會議提及加薩戰爭的下一階段協調抵抗行動，也針對以色列可能對加薩南部城市拉法發動地面進攻進行磋商。

另一方面，青年運動在會議上也確認，將會持續襲擊紅海商船，以表達對巴勒斯坦抵抗行動的支持。青年運動領袖阿布杜勒馬利克（Abdul Malik al-Huthi）先前表示，組織發動攻擊的範圍將擴大至避開紅海繞行至南非好望角的商船。

以色列與哈瑪斯之間的武裝衝突自2023年10月7日爆發，哈瑪斯殺害以色列約1160人，擄走約250名以色列與其他國家人質，雖然一度停火、以囚犯交換人質釋放，但以色列認定還有130名人質仍在加薩，外傳其中32人已經死亡。

另據加薩衛生部統計，以色列對哈瑪斯展開的報復攻擊行動至今奪走至少3萬1490條人命，其中大多是婦孺。