加薩平民領物資遇襲至少29死　以色列駁斥假消息

▲以色列朝加薩走廊發動空襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列14日向加薩發動兩次襲擊，造成至少29名在等待領取援助物資的巴勒斯坦人死亡，而以色列軍方則駁斥是假消息。

根據《路透社》報導，加薩衛生部官員表示，以色列14日向加薩走廊發動兩次攻擊，第一次目標是加薩中部的Nuseirat難民營的援助物資分發中心，空襲造成8人死亡；接著以軍又朝加薩北部等待救援卡車的人群開槍，導致21人死亡、150多人受傷。

以色列軍方在聲明中否認襲擊援助中心，並稱這些報導是假消息，「以色列國防軍對這一事件進行了應有的徹底評估，我們敦促媒體也這樣做，只依賴可靠的消息。」

▲加薩至少有57.6萬人處於饑荒邊緣。（圖／路透）



以色列與哈瑪斯的戰爭造成加薩走廊230萬人居民流離失所，在分發援助物資的過程中，屢次發生居民在搶奪過程中喪命的事件。據統計，戰爭爆發至今已經有3.1萬名巴勒斯坦人死亡、7.15萬人受傷。

儘管各國介入想盡快達成停火協議，但目前為止全數失敗。以色列尋求釋放人質來換取釋放巴勒斯坦囚犯，哈瑪斯堅持，協議應該是以「全面停火」為基礎，以軍需停止侵略全面撤離、提供救濟和援助；以色列官方則稱，哈瑪斯提出的是不切實際的要求。

隨著戰爭進入第6個月，聯合國警告，加薩至少有57.6萬人處於饑荒邊緣，佔加薩人口的四分之一。