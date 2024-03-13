巴勒斯坦12歲童放煙火遭擊斃　以國安部長：向開槍士兵致敬

▲2022年，以色列警方在東耶路撒冷的舒阿法特難民營展開行動。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者任庭儀／編譯
巴勒斯坦一名男童在東耶路撒冷難民營放煙火，遭以色列邊境警察開槍射擊，送醫後宣告不治。對此，以色列極右翼國安部長表示讚賞，並稱這才是打擊恐怖分子的正確方式。
تغطية صحفية: الطفل رامي حمدان الحلحولي، الذي ارتقى برصاص أحد قناصة الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط في القدس. pic.twitter.com/nFBDhXsnwU— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2024
根據CNN報導，12歲男童哈爾烏利（Rami Al Halhouli）是舒阿法特（Shuafat）難民營的居民，事發於12日晚間，他手握點燃的煙火高舉頭頂向前跑，隨後一聲槍響，哈爾烏利躺倒在地，煙火在他倒下的瞬間綻放空中。哈爾烏利抵達醫院時傷勢危殆，不久後宣告不治。
ראמי חמדאן בן 13 ממחנה הפליטים שועפאט ירה זיקוק ונורה על ידי שוטר. מצבו אנוש. כאן תיעוד של ירי הזיקוק והירי בילד.— نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 12, 2024
שכל אחד ישפוט בעצמו אבל לדעתי הזיקוק לא כוון ולא סיכן אף שוטר. pic.twitter.com/Mldr3qyXYy
以色列警方稱，當晚有人直接向安全部隊投擲燃燒彈和煙火，這是警察部隊針對難民營「暴力騷亂」做出的回應，該嫌疑人朝部隊方向發射煙火，危及警方安全，因此邊境警察向他開槍。
對此，以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在社群平台Telegram中發文表示，「我向那位開槍的士兵致敬，他擊斃了試圖向他和部隊發射煙火的恐怖份子。這正是打擊恐怖分子的正確方式——堅決且精準。」
槍擊事件發生在穆斯林神聖齋戒月的第三個晚上，齋月近年一直是以巴衝突的導火線。此前，美國與中東國家致力於促成雙方停火協議，可惜開羅談判沒有任何進展，至今未達成。
以色列官方數據指出，哈瑪斯去年10月對以色列發動突襲，導致1160人死亡，其中大部分是平民。另據加薩衛生部，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成至少3萬1184人死亡，大多是婦女和兒童，並將大部分領土夷為廢墟。
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