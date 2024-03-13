巴勒斯坦12歲童放煙火遭擊斃　以國安部長：向開槍士兵致敬

▲2022年，以色列警方在東耶路撒冷的舒阿法特難民營展開行動。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

巴勒斯坦一名男童在東耶路撒冷難民營放煙火，遭以色列邊境警察開槍射擊，送醫後宣告不治。對此，以色列極右翼國安部長表示讚賞，並稱這才是打擊恐怖分子的正確方式。

تغطية صحفية: الطفل رامي حمدان الحلحولي، الذي ارتقى برصاص أحد قناصة الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط في القدس. pic.twitter.com/nFBDhXsnwU — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 12, 2024

根據CNN報導，12歲男童哈爾烏利（Rami Al Halhouli）是舒阿法特（Shuafat）難民營的居民，事發於12日晚間，他手握點燃的煙火高舉頭頂向前跑，隨後一聲槍響，哈爾烏利躺倒在地，煙火在他倒下的瞬間綻放空中。哈爾烏利抵達醫院時傷勢危殆，不久後宣告不治。

ראמי חמדאן בן 13 ממחנה הפליטים שועפאט ירה זיקוק ונורה על ידי שוטר. מצבו אנוש. כאן תיעוד של ירי הזיקוק והירי בילד.

שכל אחד ישפוט בעצמו אבל לדעתי הזיקוק לא כוון ולא סיכן אף שוטר. pic.twitter.com/Mldr3qyXYy — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) March 12, 2024

以色列警方稱，當晚有人直接向安全部隊投擲燃燒彈和煙火，這是警察部隊針對難民營「暴力騷亂」做出的回應，該嫌疑人朝部隊方向發射煙火，危及警方安全，因此邊境警察向他開槍。

對此，以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）在社群平台Telegram中發文表示，「我向那位開槍的士兵致敬，他擊斃了試圖向他和部隊發射煙火的恐怖份子。這正是打擊恐怖分子的正確方式——堅決且精準。」

槍擊事件發生在穆斯林神聖齋戒月的第三個晚上，齋月近年一直是以巴衝突的導火線。此前，美國與中東國家致力於促成雙方停火協議，可惜開羅談判沒有任何進展，至今未達成。

以色列官方數據指出，哈瑪斯去年10月對以色列發動突襲，導致1160人死亡，其中大部分是平民。另據加薩衛生部，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成至少3萬1184人死亡，大多是婦女和兒童，並將大部分領土夷為廢墟。