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術後照片被爆作假！AP、路透全下架　凱特認「動了手腳」道歉了

▲▼肯辛頓宮在凱特術後首次發布了她的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

▲肯辛頓宮10日首次發布了凱特術後的官方照片。（圖／翻攝自肯辛頓宮官網）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃1月動手術後就一直神隱至今，隨後肯辛頓宮發布的官方照片又被爆料「經過變造」，遭多家新聞機構下架，而引發軒然大波。在謠言甚囂塵上之際，凱特11日承認，她本人就是對官方照片動了手腳的元兇，並為此事掀起的風波道歉。

綜合BBC等英媒報導，肯辛頓宮10日趁英國慶祝母親節之際，發布了一張據稱是威廉王子所攝的官方照，似乎想藉此平息外界近幾個月對凱特神隱後的健康狀況的陰謀論。

在這張照片中，只見正坐在藤椅上的凱特，被喬治王子、夏綠蒂公主，以及路易王子環繞身旁，4人展現幸福笑顏。不過，照片曝光後，美聯社、法新社和路透社卻在當晚以「照片經過變造」為由，突然緊急將照片下架，再次在網上引發軒然大波。

3月11日，凱特王妃在網上發文承認，她確實對母親節的照片動了手腳，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖，我為昨天分享照片造成的混亂表示歉意，同時祝賀大家母親節快樂。」

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