術後照片被爆作假！AP、路透全下架　凱特認「動了手腳」道歉了

▲肯辛頓宮10日首次發布了凱特術後的官方照片。(圖/翻攝自肯辛頓宮官網)

記者葉睿涵/編譯

英國凱特王妃1月動手術後就一直神隱至今,隨後肯辛頓宮發布的官方照片又被爆料「經過變造」,遭多家新聞機構下架,而引發軒然大波。在謠言甚囂塵上之際,凱特11日承認,她本人就是對官方照片動了手腳的元兇,並為此事掀起的風波道歉。

綜合BBC等英媒報導,肯辛頓宮10日趁英國慶祝母親節之際,發布了一張據稱是威廉王子所攝的官方照,似乎想藉此平息外界近幾個月對凱特神隱後的健康狀況的陰謀論。

在這張照片中,只見正坐在藤椅上的凱特,被喬治王子、夏綠蒂公主,以及路易王子環繞身旁,4人展現幸福笑顏。不過,照片曝光後,美聯社、法新社和路透社卻在當晚以「照片經過變造」為由,突然緊急將照片下架,再次在網上引發軒然大波。

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C