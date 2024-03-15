3天222人上吐下瀉！60人疑誤食「毒雞飯」患病　越南衛生部勒令停業

▲越南近3天有222人出現上吐下瀉的症狀，疑似食物中毒入院。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

越南芽莊市（Nha Trang）過去3天有222人疑因食物中毒住院，其中有至少60人曾在當地一家雞飯店用餐。不過，由於檢測結果尚未出爐，因此當局暫時還無法確定這些患者上吐下瀉的原因是否與涉事的雞飯店有關。

越南媒體Vn Express引述官方紀錄指出，芽莊市有60名當地居民與遊客，在13日晚間出現上吐下瀉的症狀，經調查發現，這些患者當晚都曾在該市的Tram Anh雞飯店用餐，懷疑是食物中毒所致，而醫院也在隔天下午收到了更多相同症狀的患者。

Nha Trang food poisoning case escalates with over 200 hospitalized https://t.co/8qv7PB9pvP — VnExpress (@vietnamenglish) March 14, 2024

慶和省衛生廳副廳長鄭玉協（音譯，Trinh Ngoc Hiep）則指出，由於當局目前仍在等待患者樣本和餐廳食物樣本的檢測結果，因此他們還無法確定首批患者上吐下瀉的原因，也未確定新一批患者的病因是否與這家雞飯店有關。

報導稱，雖然涉事的雞飯店具有合法執照，也通過了食品安全認證，但店主未能出示食材的採購合約與其他與食品成分相關的文件。目前衛生部已下令相關餐廳暫停營業以接受調查。

芽莊衛生部門表示，目前多數病人的情況都相對穩定。當局也指出，病患中的157人已被分別送到12家醫院接受治療，而其餘患者則在接受藥物治療後回家。