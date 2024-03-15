喝茫後胸口驚見「泰文刺青」！他急求助　網幫翻譯：睡了變性人

▲男子上網求助，希望網友能夠幫忙翻譯身上的泰文刺青。（圖／Facebook／Love Thai ）



記者王佩翊／編譯

《醉後大丈夫》翻版！外國一名男子某日喝酒喝到斷片，清醒後卻發現自己胸口出現一個不明的「泰文刺青」，然而他對泰文一竅不通，因此連忙上網求助。沒想到網友翻譯後的結果讓他崩潰不已，因為該句子的翻譯為，「我與變性人發生性關係。」

根據The Thaiger報導，一名外國男子在臉書群組「Love Thai」中上傳了一張照片並寫道，「請問有人可以幫我翻譯一下嗎？我一醒來發現胸口上有這個刺青。」只見照片中男子自拍自己的胸口，胸口上則是有一句泰文刺青「ฉันล่อกระเทย」。

網友推測，該名男子可能是前一天喝到爛醉，因此不記得自己刺青的過程。而這個群組的外國人們紛紛努力使用翻譯軟體想要破解這個紋身的真實意思，但都沒有成功。

網友回應道，「我模仿雌雄同體」、「我嘲笑變裝癖的人」、「我是一隻蜥蜴」等，答案千奇百怪，直到最後，一名泰國籍的網友才提供正確翻譯並表示，這句話的翻譯為「我和一名變性人發生性關係。」

部分網友覺得搞笑不已，但也有另一派網友認為，未經他人同意就在身上刺上不雅字句非常可怕。而該篇貼文隨後也因為遭到舉報而被下架。