想要大GG！他下體狂套11鋼環「無法自拔」　切割機出動了

▲男子在陰莖套上11個鋼圈卻拔不下來，只好出動金屬切割器移除。（圖／翻攝คลองเตยแลนด์，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國一名30歲男性為了讓生殖器變粗大，竟然聽信坊間謠言，在陰莖套上11個鋼環，導致排尿困難、失去意識並且緊急送醫，最後甚至驚動消防隊使用金屬切割器，才成功把異物取下。

這起事件14日發生在曼谷孔堤區（Klong Toey），男子送醫時已經陷入昏迷，陰莖上緊緊套著11個鋼環、嚴重腫脹，甚至無法插入導尿管。醫護人員意識到，如果沒有摘除鋼環，根本無法進行任何醫療干預，只好轉向消防隊求助。

根據現場畫面，多名消防員包圍病床，拿出攜帶式金屬切割機，小心翼翼地切斷每一個金屬環，幸好最後大功告成。患者未在切割過程中受傷，但尚不清楚他的泌尿問題是否獲得解決，以及是否保得住生殖器。

Thaiger報導，儘管不是第一次發生「陰莖套環增大術」相關病例，但以前的患者通常只會使用1個環，像這名30歲男子一口氣套上11個環的，實屬罕見。

曼谷瓦吉拉醫學院（Faculty of Medicine Vajira Hospital）泌尿外科醫師拉克薩昆（Wiroj Raksakun）說，這種鋼環是治療勃起功能障礙的醫療設備，但每次只要30分鐘左右即可，而非長時間配戴。萬一戴上4至6小時，就會影響血液循環，造成組織壞死等併發症，甚至可能直接失去生殖器。

拉克薩昆警告，相關治療必須在醫師監督下、與其他治療方法配合使用，如果診所或醫師未持執照就進行鋼環治療，可能觸犯醫療職業法，被處以最高3年徒刑、最高3萬泰銖（約新台幣2.6萬元）罰款，或者兩者兼罰。