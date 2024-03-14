越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

▲越南有一個村莊，結婚和喪葬和其他地方不同。（圖／翻攝自docnhanh）

圖文／CTWANT

越南有一個村莊仍保留獨特的文化和生活習慣，婚喪習俗更是與眾不同，結婚只能選擇從每個月2天中選1天，而死後必須共用棺材，儀式也非常緊湊，沒有繁雜的程序。

據《docnhanh》報導，這個村莊叫龍山村，距離胡志明市約100公里，人們會留長髮、穿襯衫、戴頭巾，並赤腳走路，結婚與其他地方有很大不同，因為從不舉行婚禮、訂婚儀式，情侶只要邀請雙方家長前來，就算是夫妻了，而親戚和鄰居可以帶糕點、水果來祝福，但絕對不要舉辦聚會。

更奇怪的是，婚禮只能從每個月2天中選1天，農曆十六或初一，舉行在早上8點。雖然婚禮儀式簡單，但離婚率非常低，因為當地人認為離婚是大忌，夫妻總是和睦相處，互愛互助。

至於喪葬儀式，必須和死者共用棺材，由於村莊創始人的宗教信仰，「生活時一起生活，一起夢想、一起受苦，就算死亡也必須躺在同一口棺材」，表明在人世出生和死亡，每個人都是平等的，也是創始人要傳給子孫關於人類生命的最後教誨。

▲死者必須放在同一口棺材。（圖／翻攝自docnhanh）

因此，當村裡有人過世，不會單獨建造棺材埋葬，他們有一個共同的棺材，用竹子編織而成，顏色為紅色。無論窮人或富人、老人或年輕人，不會敲鑼打鼓，沒有喇叭、誦經，也很少有哭聲，也沒有奠儀，意味著儀式沒有繁雜的手續。

每當有人離世，就會把死者放在裡面，再把棺材移到墓地。墓地可以是指定地點，也可以是某個家庭的農場，會將遺體用一對草蓆覆蓋下葬。親友會在墳前哀悼，男人站左邊、女人站右邊，結束後再把棺材運回原位，等待新的葬禮。

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