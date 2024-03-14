　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

越南詭異村莊大揭密…結婚不辦婚禮「日子只有2天可挑」　人死後共用紅棺材

▲越南有一個村莊，結婚和喪葬和其他地方不同。（圖／翻攝自docnhanh）

圖文／CTWANT

越南有一個村莊仍保留獨特的文化和生活習慣，婚喪習俗更是與眾不同，結婚只能選擇從每個月2天中選1天，而死後必須共用棺材，儀式也非常緊湊，沒有繁雜的程序。

《docnhanh》報導，這個村莊叫龍山村，距離胡志明市約100公里，人們會留長髮、穿襯衫、戴頭巾，並赤腳走路，結婚與其他地方有很大不同，因為從不舉行婚禮、訂婚儀式，情侶只要邀請雙方家長前來，就算是夫妻了，而親戚和鄰居可以帶糕點、水果來祝福，但絕對不要舉辦聚會。

更奇怪的是，婚禮只能從每個月2天中選1天，農曆十六或初一，舉行在早上8點。雖然婚禮儀式簡單，但離婚率非常低，因為當地人認為離婚是大忌，夫妻總是和睦相處，互愛互助。

至於喪葬儀式，必須和死者共用棺材，由於村莊創始人的宗教信仰，「生活時一起生活，一起夢想、一起受苦，就算死亡也必須躺在同一口棺材」，表明在人世出生和死亡，每個人都是平等的，也是創始人要傳給子孫關於人類生命的最後教誨。

越南詭異村莊大揭密…結婚不辦婚禮「日子只有2天可挑」　人死後共用紅棺材

▲死者必須放在同一口棺材。（圖／翻攝自docnhanh）

因此，當村裡有人過世，不會單獨建造棺材埋葬，他們有一個共同的棺材，用竹子編織而成，顏色為紅色。無論窮人或富人、老人或年輕人，不會敲鑼打鼓，沒有喇叭、誦經，也很少有哭聲，也沒有奠儀，意味著儀式沒有繁雜的手續。

每當有人離世，就會把死者放在裡面，再把棺材移到墓地。墓地可以是指定地點，也可以是某個家庭的農場，會將遺體用一對草蓆覆蓋下葬。親友會在墳前哀悼，男人站左邊、女人站右邊，結束後再把棺材運回原位，等待新的葬禮。

延伸閱讀
剴剴之死／沉默數日終於發聲！受虐男童家人「錄音聲明」曝光
吳鳳女兒摔倒「後腦勺撞紅腫」…聊10分鐘「保母都沒講」　她聽完發抖秒解約
3國中生霸凌同學致死　鐵鍬打爛臉棄屍菜棚…惡魔行徑曝

ET快訊
00940上車大限！符合2條件要受理
恐怖校園霸凌！陸13歲國中生遭「鐵鍬打爛臉」慘死　棄屍菜園
她年初裸辭現在超後悔！過來人嘆：家人都看不下去
曾銘宗出任富邦金副董「當立委是意外」
下波變天「半個台灣有雨」　冷氣團急凍探11度時間曝
撞死29歲工程師神隱...冷血叼菸男拒接警電話　家屬悲怒：不
快訊／蔡英文見柯文哲談國政！也盼與朱立倫會面　國民黨回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

網銷富婆竟是盜賊首腦！偷遍全美低價轉售　爽賺上億元住豪宅

300學生被綁架「勒贖政府1960萬」　奈及利亞土匪：不給錢就殺光

美中科技戰新篇章　禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

15歲少女遭眾人性侵　竟是男友揪7人輪流上！法官判他坐牢5年

紐約華裔女浮屍案外案！美魔女校長詐騙1.9億失蹤　竟離奇陳屍河中

房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

短髮妹「露屁股蛋」跨坐男伴衝刺！　泰商場門口上演活春宮

日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

川普涉推翻喬治亞州2020大選結果　法官駁回3罪名

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

陳零九爆熱戀Miusa！帶回家過夜17hrs　吳宗憲撂重話：讓他們自生自滅

龜龜學滑板5個月飆速秀過彎　網見動作流暢：兔子真贏不了

警臨檢男「以為來抓自己」　跳樓逃被逮才知是女友...

吵架就被嗆「滾回你的國家」 混血兒：曾經找不到歸屬感

高雄女嬰被塞垃圾袋丟路邊　果農打開嚇壞「臍帶還在！」

越南神祕村莊！結婚不辦婚禮「日子僅2天可挑」　死後共用紅棺材

網銷富婆竟是盜賊首腦！偷遍全美低價轉售　爽賺上億元住豪宅

300學生被綁架「勒贖政府1960萬」　奈及利亞土匪：不給錢就殺光

美中科技戰新篇章　禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

15歲少女遭眾人性侵　竟是男友揪7人輪流上！法官判他坐牢5年

紐約華裔女浮屍案外案！美魔女校長詐騙1.9億失蹤　竟離奇陳屍河中

房事不合想離婚　男回家發現「床上躺裸女」傻：妻子找閨蜜幫忙

短髮妹「露屁股蛋」跨坐男伴衝刺！　泰商場門口上演活春宮

日本「共享乘車」將從4月起解禁　優先在東京等4個地區實施

川普涉推翻喬治亞州2020大選結果　法官駁回3罪名

快訊／談蘇丹紅糟炎上！志祺七七團隊緊急回應了

駁民主基金會「卡韓」　綠委曝規範打臉：國民黨別搞「慣例自助餐」

吳慷仁「背影都有戲」擊敗梁朝偉奪影帝　再戰金像獎：這輩子都不敢想

桃竹苗分署舉辦「多元及培力就業計畫」提案說明會　即起報名

生死門驚險片！YouBike男捲拖板車輪下　滾地2圈...起身走了

AI風起雲湧！偲倢科技引領製造業智慧轉型　專訪執行長揭秘

外資今搶進鴻海與金融股　賣超00919等多檔高息ETF

陳重文涉貪遭搜索！王世堅先知質詢片曝光　網讚：謝謝恰吉

虐兒案持續延燒！侯友宜召開專家會議　提6項措施：盼推動社工革新

「花滑王子」羽生結弦喜接GUCCI品牌大使！照片曝光全網驚呼：這誰

黑貓爬床頭踢掉「同款布偶」　趴下篡位：這個家有我就好

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

住「鐵肺」70年破紀錄！　美傳奇勵志男逝世

遊日注意！日本麻疹疫情爆　他去關西機場被感染

即／韓球星黃義助影片外流　嫂嫂一審判3年

見兒子變見前妻！　女大生氣炸潑汽油「火烤男友」

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

整群蜜蜂飛入車內　男被活活螫死

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

325票：65票！　美眾院壓倒性通過「禁TikTok」法案

Google地圖驚見「2個台灣」　網嘆：神複製

20歲資優生變情色網美　年收破4800萬

短髮妹「露屁股蛋」衝刺！商場門口活春宮

更多熱門

相關新聞

找7友一起性侵15歲小女友　男判關5年

找7友一起性侵15歲小女友　男判關5年

在馬來西亞工作的印尼籍26歲男子帶未成年小女友回家，不但對她性侵，甚至找來另外7名馬來西亞男子輪流性侵得逞，受害少女事後報警處理。男子事後遭警方逮捕，如今性侵罪名成立，被判處坐牢5年及鞭刑3下。

短髮妹「露屁股蛋」衝刺！商場門口活春宮

短髮妹「露屁股蛋」衝刺！商場門口活春宮

嘉藥大學與10越南高中策略聯盟

嘉藥大學與10越南高中策略聯盟

產檢1次9800元！人夫傻眼「早知結紮」...名醫喊怪

產檢1次9800元！人夫傻眼「早知結紮」...名醫喊怪

海灘驚見「藍龍」！專家急警告：千萬別碰

海灘驚見「藍龍」！專家急警告：千萬別碰

關鍵字：

越南紅棺材龍山村東南亞要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

情侶忘情泡溫泉遭偷拍！皇池回應了

男大生「乾冰泡腳10小時」　雙腿截肢詐保4126萬

80歲母悶死腦麻兒　嘴塞1萬紅包好上路

曾被「社工女神」輔導過　大三男曝她私下為人

快備份！LINE「keep儲存空間」7月結束服務

林襄承認植髮！

花花90度鞠躬道歉：會好好面對錯誤

台籃前球星　爆「婚內出軌」啦啦隊小三

把握好天氣！　下波「雨區擴大」

解100萬定存買00940　拿房子貸款All in！行員曝亂象

高中妹懷孕30周　爸媽崩潰跪求醫「拿掉」還是生了

應徵養雞竟被逼做雞　無良情侶強囚12女下海

泰國蝦漲翻天！一斤400元「超貴原因」曝光

北投知名溫泉驚傳偷拍！　情侶湯屋愛愛全被拍

00940席捲市場！　央行總裁首示警「小心羊群效應」

更多

最夯影音

更多
台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起

台灣的科技心臟！首富城巿竹科X基地　新竹宜居城市崛起
工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

工程師出門5mins被撞飛腦死　肇事男被控「旁邊聊天」像沒事

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

上銬女社工30萬哭著交保 工會喊話：別讓社工一人承擔

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

巴西里約車站巴士遭劫持　2人受傷17人質獲救

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面