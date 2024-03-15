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最爆婚禮？男子娶5女婚紗照瘋傳　她曝「真實關係」：很幸福

大馬男合照5女！捧花婚紗照瘋傳　6人「真實關係」曝光

▲男子與5名身穿白紗的女子合照。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

馬來西亞日前古晉有一名男子一次娶了2位老婆，3人在婚禮上的照片在網路上瘋傳，如今竟又傳出一名男子娶了5個老婆，且個個幸福洋溢；結果真相大白後才發現，原來這5名女子只是男子的紅粉知己而已。

根據《中國報》報導，馬來西亞古晉一張照片在網路上開始瘋傳，只見一名男子身前坐了5位身穿白紗、各拿1束捧花的女子，且臉上皆洋溢著幸福甜美的笑容，讓網友質疑這名男子是否一次娶了5位老婆。

照片中其中2位女子，近日也在臉書上更新近況，表示自己與照片中的男子「已經很多年了，我們依然幸福」。不過女子在文中也表示決定不賣關子了，因此在文末標籤「閨蜜」字樣，透露6人僅「好友關係」。

另名女子則在2021年就曾PO出6人以前的照片，並說明6個人僅是關係親密的好朋友而已。而這名男子事實上也已經在2022年向真正的女友求婚成功，同時也發文感謝當時幫忙布置求婚場地的女閨蜜們。

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