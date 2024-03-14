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美中科技戰新篇章　禁TikTok法案內容、執行方法一次看懂

▲▼TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

▲鑒於北京當局能夠利用TikTok來獲取美國人個資等，美國國會議員和白宮對於相關國安風險表示擔憂。（圖／路透）

中央社華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦眾議院今天通過一項法案，意在迫使TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）出售這個熱門影音分享應用程式（App），然而這項立法在參議院仍將面臨重重挑戰。

「紐約時報」報導，多年來，美、中兩國都在爭奪從電腦晶片到人工智慧（AI）等重要技術的控制權，而聯邦眾議院今天的表決行動是兩國這場科技冷戰的最新進展。鑒於北京當局能夠利用TikTok來獲取美國人個資，或推送假訊息，美國國會議員和白宮無不對中國持有這個App帶來的國安風險表示擔憂。

這項法案在眾議兩黨議員支持下，以352支持、65反對過關，但送交參院後命運未卜。民主黨籍的參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）尚未承諾將其列入表決議程。

以下是有關這項法案的關鍵要點：

眾議員為何支持這項法案？
許多人擔心，中國政府會要求字節跳動提供用戶個資，而根據中國法律，字節跳動必須照辦。

共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）和民主黨籍參議員華納（Mark Warner）等人表示，中國也可能利用TikTok強大的演算法，將政治文宣投放給使用者。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）和美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）去年就已提出這項疑慮。

TikTok則說，這類擔憂根本毫無根據，並點出TikTok約6成股份由國際機構投資者持有，包括須斯罕那金融集團（Susquehanna）與貝萊德集團（BlackRock），且5人董事會中有3人是美國人。TikTok說，公司已斥資超過10億美元執行計畫，讓敏感的美國用戶個資存放在美國雲端運算公司甲骨文（Oracle）的伺服器上。

法案將如何迫使字節跳動賣掉TikTok？
法案基本上規定，字節跳動必須在6個月內將TikTok賣給美國政府認可的對象，且交易必須確保字節跳動對TikTok和其演算法不再握有任何控制權。

如果字節跳動無法或拒絕出售TikTok，App商店和網站託管公司未來若在美國區域分發或更新TikTok，都將成為非法行為。美國司法部將可以懲罰任何與TikTok合作或提供其App下載的企業。

字節跳動賣掉TikTok容易嗎？
答案可能是否定的。

TikTok光在美國就有1.7億用戶，意味要賣恐怕會是一筆天文數字，幾乎沒有企業或個人可能單獨買斷。倘若被迫出售，目前還不清楚字節跳動會賣掉TikTok全球業務，或僅出售其美國業務。

有能力吃下TikTok的企業，都是諸如微軟（Microsoft）、谷歌（Google）以及臉書（Facebook）和Instagram母公司Meta等的科技巨頭。然而，拜登政府已一再以反壟斷法來阻止這些企業進一步壯大。

即使字節跳動能為TikTok找到買家，中國也可能不會允許。2020年，美國官員首次嘗試強制出售TikTok時，北京當局曾祭出出口限制，且限制對象都是聽起來與TikTok演算法類似的技術；而去年，北京更表明將反對字節跳動出售TikTok。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）戰略科技項目主任路易斯（James Lewis）說：「你沒辦法逼字節跳動撤資。」

字節跳動對TikTok還有什麼選項？
除了出售，字節跳動或許還能透過首次公開發行（IPO）分拆TikTok。

而出售細節又可能取決於一個關鍵問題，也就是字節跳動是出售或分拆TikTok全球業務，還是僅出售或分拆美國業務。而單單出售美國業務可能引發重大爭議，包括向使用者推薦內容的演算法如何運作，也包括是否可以顯示來自其他國家或地區的內容等等。

TikTok禁令的政治意義是什麼？
由於共和黨和民主黨都擔心中國影響力與日俱增，兩黨都支持這項禁令。

但令人驚訝的是，美國前總統川普最近一反常態，反對TikTok禁令，這與他2020年試圖禁用這個高人氣App的立場大相逕庭。

TD Cowen政策分析師蓋蘭特（Paul Gallant）說：「川普的反對是這項法案成為法律所面臨的一個新的重大阻力。而很大程度上，這要看他在這項TikTok法案投入的心力，會不會跟邊境法案一樣拼命。」

言論自由倡議團體也反對這項法案，擔心相關禁令會限制言論自由。

禁令將如何施行？對TikTok用戶意味什麼？
假如法案在參院闖關成功並由總統簽署成為法律，那麼蘋果（Apple）和谷歌的App商店上架或更新TikTok都將面臨民事處罰。

美國數百萬手機都已下載了TikTok，但限制更新可能會影響這個App的使用經驗。

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