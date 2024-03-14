紐約華裔女浮屍案外案！美魔女校長詐騙1.9億失蹤　竟離奇陳屍河中

▲紐約藝術學校華裔美魔女校長曾志穎遭控詐騙約新台幣1.89億元，隨後離奇死亡，遺體漂浮在哈德遜河中。（圖／翻攝自微博）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約市警方2月底在河中發現一具亞裔女性浮屍，大約相同時期，當地華人社區也通報某藝術學校的女校長曾志穎離奇失蹤，由於年齡相符，兩起案件被連接起來。經查確認死者就是曾志穎，而她的身分也遭起底，她曾化名曾雅琳，詐騙至少20名華人，不法金額高達600萬美元（約新台幣1.89億元）。

據美媒PIX11報導，紐約市警察局（NYPD）2月27日在哈德遜河（Hudson River）53號碼頭、靠近肉品加工區（Meatpacking District）附近發現一具漂浮女屍，撈起時已失去知覺、沒有反應，身體無明顯外傷，也未攜帶任何身分證件。然而，由於死者是亞裔女性，加上年齡相符，很快地就被聯想到另一起女校長失蹤案。

根據加拿大星島日報與香港01報導，唐人街「詩情畫意」藝術學校校長曾志穎，出生於中國廣州，年過40歲仍保養得宜，外貌條件堪稱美魔女，但她卻化名為曾雅琳，據信與大約48名華人有金錢借貸關係，隨後卻突然失聯，被指蓄意詐騙高達600萬美元鉅款。殯儀館訃告指出她終年49歲，警方則稱曾女的身分證件為45歲。

▲曾志穎遭控化名曾雅琳，對身邊大約48名華人詐取600萬美元（約新台幣1.89億元）。（圖／翻攝自微博）

其中20名受害者3月1日召開聯合記者會，控訴「紐約『詩情畫意』老師是大騙子，捲走社區親友數百萬美元……我們現在活要見人，死要見屍！」皇后區服飾店老闆娘、受害者Alva Lee就表示，假名曾雅琳的曾志穎，2019年7月來到美國，她出手闊綽、大方，常幫助美國華人同胞，與人交好之後開始拉攏投資，與許多人有著大量金錢往來。

然而，曾女的遺體被送到殯儀館後，被詐騙的受害者們到殯儀館認屍，才確認死者就是他們所認識的「曾雅琳」。然而，此案仍有諸多疑點，受害者擔心損失的錢無法討回，而曾女的友人則懷疑她不是投河自盡，而是遭人動用私刑害死。不過目前警方仍在持續調查中，包含進行驗屍與搜查金錢往來的證據。

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