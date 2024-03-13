普丁警告：俄羅斯已為核戰做好準備　美派兵烏克蘭將視為「干預」

▲ 普丁表示，俄羅斯已為核戰做好準備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯大選前夕，總統普丁13日警告西方，俄國已經做好打核戰的準備，若美國出兵烏克蘭，將被視為俄烏戰爭重大升級，但他不認為眼下的情勢正朝核戰發展，且不論11月美國大選由誰勝出，俄方都願意合作。

《路透》報導，俄國大選將於15至17日舉行，普丁幾乎篤定當選，贏得下個6年任期。而他13日接受官媒訪談重申，一旦主權受到威脅，俄國已經準備好動用核武。

當被問及俄國是否真的為核戰做好準備，普丁回答，「從軍事技術的角度來看，我們當然已經準備好了」，不過他認為核戰並不「急迫」，也不認為有必要在烏克蘭使用核武，「我們為何需要使用大規模殺傷性武器？從來就沒有這種必要。」

普丁表示，美國清楚若在俄國或烏克蘭領土部署軍隊，俄國會將其視為干預行動，「美國有夠多俄美關係和戰爭克制（strategic restraint）領域專家」，因此他不認為局勢正一面倒朝核戰發展，「但我們已經做好準備。」

身為俄國是否使用核武的最終決策者，普丁指出，克里姆林宮的核原則明定俄國可動用核武的條件，「武器存在就是為了使用，我們有自己的原則。」

另一方面，針對11月將舉行的美國大選，普丁13日重申，「我們不會以任何方式干涉任何選舉。正如我反覆說過的，我們將和任何美國人民、美國選民信任的領導人合作。」

他還提到，美國前總統川普任期最後一年曾指責他「同情」現任總統拜登，某次兩人談話時川普還問他，「你想讓『瞌睡喬』（Sleepy Joe，戲稱拜登在公開場合打盹）贏嗎？」

普丁接著說道，「後來令我驚訝的是，他們開始迫害川普，因為我們被指控挺他當選，這完全是一派胡言。」