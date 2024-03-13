　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁警告：俄羅斯已為核戰做好準備　美派兵烏克蘭將視為「干預」

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）接受前福斯新聞（Fox News）主播卡爾森（Tucker Carlson）的採訪。（圖／路透）

▲ 普丁表示，俄羅斯已為核戰做好準備。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯大選前夕，總統普丁13日警告西方，俄國已經做好打核戰的準備，若美國出兵烏克蘭，將被視為俄烏戰爭重大升級，但他不認為眼下的情勢正朝核戰發展，且不論11月美國大選由誰勝出，俄方都願意合作。

《路透》報導，俄國大選將於15至17日舉行，普丁幾乎篤定當選，贏得下個6年任期。而他13日接受官媒訪談重申，一旦主權受到威脅，俄國已經準備好動用核武。

當被問及俄國是否真的為核戰做好準備，普丁回答，「從軍事技術的角度來看，我們當然已經準備好了」，不過他認為核戰並不「急迫」，也不認為有必要在烏克蘭使用核武，「我們為何需要使用大規模殺傷性武器？從來就沒有這種必要。」

普丁表示，美國清楚若在俄國或烏克蘭領土部署軍隊，俄國會將其視為干預行動，「美國有夠多俄美關係和戰爭克制（strategic restraint）領域專家」，因此他不認為局勢正一面倒朝核戰發展，「但我們已經做好準備。」

身為俄國是否使用核武的最終決策者，普丁指出，克里姆林宮的核原則明定俄國可動用核武的條件，「武器存在就是為了使用，我們有自己的原則。」

另一方面，針對11月將舉行的美國大選，普丁13日重申，「我們不會以任何方式干涉任何選舉。正如我反覆說過的，我們將和任何美國人民、美國選民信任的領導人合作。」

他還提到，美國前總統川普任期最後一年曾指責他「同情」現任總統拜登，某次兩人談話時川普還問他，「你想讓『瞌睡喬』（Sleepy Joe，戲稱拜登在公開場合打盹）贏嗎？」

普丁接著說道，「後來令我驚訝的是，他們開始迫害川普，因為我們被指控挺他當選，這完全是一派胡言。」

ET快訊
快訊／松山站月台探出頭　遭列車撞擊宣告不治
恐怖畫面！　新北大貨車輾死女行人
快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天
快訊／吸吮女書記官「5分鐘就好」　法官蔡明宏遭彈劾
獨／極惡畫面曝！台中29歲工程師被撞飛20m　腦死恐成植物人
連2天激戰小王！人妻怨老公「很小」：動沒幾下就結束
快訊／再押1人！李彥廷大姨子羈押禁見
民進黨台南主委街上被打！　球棒砸車
00939+00940夯！投信買超66億史上第4　抬轎6檔成
夏天浩持毒遭逮　集團發聲明：即起辭去職務
00940成巨獸！2天狂吸近2000億　行員嚇：有人解定存、

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上「最古老口紅」出土！4000年前女人用深紅色唇彩　石瓶當容器

池畔釣魚突竄2.8公尺巨鱷！　美男「手被活生生咬斷」爆血

21歲女低頭撿Airpods「長髮捲入輸送帶」　同事目睹她活活卡死

普丁警告：俄羅斯已為核戰做好準備　美派兵烏克蘭將視為「干預」

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

老公婚後3個月偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」兩人悽慘結局曝

日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

研究：每周3次步行5000步「可延壽3年」！　還能降糖尿病風險

不甩國際壓力！　納坦雅胡宣布：繼續推動拉法軍事行動

周五是最後期限！南韓醫學院教授「決定是否請辭」　學生跟著休學

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

史上「最古老口紅」出土！4000年前女人用深紅色唇彩　石瓶當容器

池畔釣魚突竄2.8公尺巨鱷！　美男「手被活生生咬斷」爆血

21歲女低頭撿Airpods「長髮捲入輸送帶」　同事目睹她活活卡死

普丁警告：俄羅斯已為核戰做好準備　美派兵烏克蘭將視為「干預」

不會墜落的巨石！日本6大學生搞破壞「動不了」　居民憤怒連署提告

老公婚後3個月偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」兩人悽慘結局曝

日本SPACE ONE火箭首飛失敗！　升空6秒「爆炸解體」畫面曝

研究：每周3次步行5000步「可延壽3年」！　還能降糖尿病風險

不甩國際壓力！　納坦雅胡宣布：繼續推動拉法軍事行動

周五是最後期限！南韓醫學院教授「決定是否請辭」　學生跟著休學

「英國冒險王」秘訪雨林出狀況！　「跳蚤入侵皮膚產卵」緊急治療

美參議院將表決分拆TikTok　陸外交部：最終必將反噬自身

快訊／台鐵松山站事故！男站月台疑探頭看　遭列車撞擊送醫亡

高虹安出庭不回應「潑咖啡」滅證說　勘驗應訊光碟冒出當機插曲

老爸「開口借200萬」買00940！她猶豫：該答應？　兩派吵翻了

神秘沙灘又能去了！宜蘭南澳海域全面開放　全年都能游泳、衝浪

主打泰式炒河粉！瓦城推新品牌「BO BO」 全台首店進駐宏匯廣場

快訊／00940募集倒數！富邦證突喊來不及　「開戶要5工作天」

史上「最古老口紅」出土！4000年前女人用深紅色唇彩　石瓶當容器

陶晶瑩「辣杯杯網購」也關了！　被法院扣押認了：損失至少200萬

胖胖貓去廟裡收驚表情淡定　還跟神明溝通：眼睛霧霧的

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

日網繪「臭蟲飯店地圖」　警告勿住便宜飯店

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

女教師帶16歲學生回家性侵！還拍私照傳給他

美潛艦與F-22齊出　直擊台海兵推

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

押注聯準會6月降息　美股收高235點

老公偷吃表妹　人妻復仇「先奪產再離婚」

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡重申：繼續推動拉法軍事行動

納坦雅胡重申：繼續推動拉法軍事行動

加薩人道危機使各國呼籲以哈停火聲浪高漲，但以色列總理納坦雅胡不顧國際壓力，12日宣布將繼續推動對加薩南部城市拉法（Rafah）的軍事行動。

裝修廚房傳出喵喵聲　女發現愛貓被封在牆裡面

裝修廚房傳出喵喵聲　女發現愛貓被封在牆裡面

川普確定贏得共和黨總統提名　11月川拜廝殺

川普確定贏得共和黨總統提名　11月川拜廝殺

男大生下樓取Uber Eats　離奇消失

男大生下樓取Uber Eats　離奇消失

海地最糟恐見「幫派占領總統府」4重點一次看

海地最糟恐見「幫派占領總統府」4重點一次看

關鍵字：

俄烏戰爭普丁北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面