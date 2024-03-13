辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

▲針對立委指控天價裝修，數位部澄清，每坪2萬多元低於行情。（圖／數位部提供）



記者陶本和／台北報導

民眾黨立法委員張啟楷13日質詢主計長朱澤民時，質疑主計總處為何會通過數位發展部高達3000萬的天價裝潢費。對此，數位部晚間表示，這是不符事實的刻意扭曲，「3400萬餘元，平均每坪裝修費用為2萬餘元，低於市場行情」。

數位部13日晚間指出，承租新光大樓之場地點交時，三層樓均無任何隔間、OA辦公設備等，依政府採購法規定辦理裝修之招標採購程序，數位部新光大樓裝修工程內容包含辦公室基本需求隔間、OA辦公設備、機電工程、消防、空調、燈具、監視及會議設備等，共計約3400萬餘元，平均每坪裝修費用為2萬餘元，低於市場行情。

數位部表示，在成立前，洽詢財政部國有財產署因無適當集中辦公空間可供容納，故當時由行政院以公開徵求勘選之採購程序辦理招標，經議價程序減價後決標承租於新光大樓17、19及20樓（總坪數1653.21 坪），現為本部部分單位及數位產業署辦公室使用。

數位部表示，原新光大樓承租之場地點交時，為無任何隔間、OA辦公設備等之空間，當時數位部尚未成立，委由國家通訊傳播委員會代辦以公開徵求準用最有利標評選方式，委託張育馨建築師事務所辦理規劃設計及監造作業，再以公開招標評分及格最低標方式辦理，以避免廠商超額利潤，經評審方式決標予家易室內裝修工程股份有限公司，裝修採購過程均依政府採購法相關規定擇妥適之方式辦理。