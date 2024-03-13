廉政講堂開學啦！首站前進台東大學　開講廉政及工程倫理

▲廉政講堂首站前進東大。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

大學教育為公民養成重要階段，為提升青年學子對廉能政府及公共政策的認識，台東縣政府攜手國立台東大學合作辦理校園誠信「廉政講堂2.0」系列活動，首站並於13日前進東大校園開講，台東縣府秘書長盧協昌出席與東大學生面對面交流，並表示，台東縣長饒慶鈴以「開放、整合、創新」為施政理念，重視青年公共參與力，期待透過此次系列活動的辦理，深化學子們對公共議題的瞭解，促進與青年雙向交流。

講堂課程邀請台灣自來水股份有限公司第十區管理處政風室主任温庭瑩及縣府政風處代理課長蘇千惠，以廉政業務及工程倫理議題為主軸，為東大學生解密政風單位在政府機關內擔任的角色，為機關的守護者也是公正第三方，協助機關業務在公開、透明的環境下依法運作、有效推行，縣府政風處也透過工程督導及採購監辦等預防作為，積極守護本縣公共工程品質。

參與課程的東大學生表示，廉政講堂課程深入認識政府運作及臺東縣公共議題，並藉由工程倫理案例，體認到貪腐可能衍生之公共安全問題。

台東縣府政風處指出，校園誠信「廉政講堂2.0」系列活動課程將廉能政府及工程專業倫理思維引入校園，建構反貪意識，政風處期待透過廉政講堂系列活動，拓展影響更多青年學子，踴躍參與各式公共議題交流。