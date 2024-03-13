　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

▲植樹月活動16日登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲植樹月活動16日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與林業保育署台東分署合辦今年度台東縣植樹月活動「一起集點樹」，將於16日在台東森林公園舉辦，除邀請各界貴賓造林護林及保育團體外，也將表揚協助縣府公益植樹及推廣國產材運用有功單位及人員，當天上午9時也準備了矮仙丹、桂葉黃梅、瓊崖海棠、變葉木、紅芽赤楠及象牙樹共3000株供民眾排隊索取，領完為止。

台東縣長饒慶鈴表示，今年植樹月活動以「一起集點樹」為主題，鼓勵大眾多種樹，縣府搭配移除外來種植物工作，在森林公園大草原主活動場地北側移除約1公頃的外來種銀合歡樹林，作為今年度植樹場地，活動將以「植護樹」形式進行，並由林保署台東分署專人示範修枝、客土、施肥等植栽技術與相關環境教育理念宣導，預計將種植台灣原生種瓊崖海棠及蘭嶼肉豆蔻兩種樹苗。同時活動將感謝並表揚協助縣府造林及推廣國產材運用的單位，計有財團法人慈心有機農業發展基金會、綠色冀泉社會企業及台東女中美術班與中原大學建築系團隊。

台東縣府農業處長江慧卿說明，當天森活市集消費滿額也可兌換苗木，主辦單位精心準備了多項森活好禮，凡消費滿額可憑集點卡兌換苗木（蘭嶼肉豆蔻、烏心石及鐵線蕨）、洗碗精、環保帆布提袋、嘉明湖頭巾、里山動物環保杯、便當袋、充電手電筒、三折自動傘、動物側背包及黑熊圓盤帽等好禮。

為推動大型活動減塑，台東縣環境保護局及TTPush台東金幣也加碼推出當日自備環保餐具、環保杯向美食或飲料等攤位消費，可折價5元的優惠（每攤限定50名），與以台東金幣付款加贈臺東金幣的植樹月限定活動。

當天的市集以「林業保育專區」、「療癒之森」、「手作之森」、「飲食之森」、「公益之森」、「書書果實」、「TTFoodCar專區」等7項主題超過百攤，含括國產材木作、文創、美食、香氛按摩、植物、公益團體與政府宣導等攤位，還有近20台特色餐車，要讓民眾一次逛個夠。

ET快訊
印尼船難！1台人落海失蹤
00939和00940為何搶翻？　她分析背後2原因：找到市場
快訊／彰化水流女屍　特徵曝待指認
一堆人搶買00940！財經網美揭「銀行1數據」狂飆：錢被提光
一家5口滅門血案！　夏威夷25年最慘
史上最差！萬海去年大虧58億　配息1.5元創3年新低
陶晶瑩「辣杯杯網購」也關了　被法院扣押：損失至少200萬
選前承諾跳票！焚化爐又要蓋了　500人將包圍抗爭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新加坡SMRT集團參訪桃捷　期攜手發展鐵道經濟

廉政講堂開學啦！首站前進台東大學　開講廉政及工程倫理

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

南投男登夾報工商廣告徵女友　「有透天厝無房貸」網路熱議

水墨作品都可以吃　「幻墨．叫真」個展顛覆當代創作思維

宜蘭綠博發表主題曲　林姿妙邀大家3／30參訪「地球學院」

長者外出迷航苦蹲橋邊「我要抓蝦」　嘉義暖警助他返家

砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

電磁爐誤當體重機XD　阿嬤不敢直視超心虛

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

新加坡SMRT集團參訪桃捷　期攜手發展鐵道經濟

廉政講堂開學啦！首站前進台東大學　開講廉政及工程倫理

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

南投男登夾報工商廣告徵女友　「有透天厝無房貸」網路熱議

水墨作品都可以吃　「幻墨．叫真」個展顛覆當代創作思維

宜蘭綠博發表主題曲　林姿妙邀大家3／30參訪「地球學院」

長者外出迷航苦蹲橋邊「我要抓蝦」　嘉義暖警助他返家

砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

潔哥險送女兒入虐嬰托育！老公細心觀察擋下　她冒冷汗：就差一點

新加坡SMRT集團參訪桃捷　期攜手發展鐵道經濟

把人撞飛害腦死！惡男叼菸簽名畫面曝　無辜工程師出門5mins遇劫

廉政講堂開學啦！首站前進台東大學　開講廉政及工程倫理

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

田馥甄現蹤北海道！　零下15度「凍到呆滯」畫面曝光

車位這樣挑！專家一圖秒懂「7個位置」不能選　最慘車位是它

印度總理莫迪為3座半導體廠奠基　致詞「罕見提台灣」

想當蜘蛛人？呆萌貓秀「倒立絕技」打招呼　媽嘆：智商令人勘憂

明晨還有一波低溫「掉到12度」　下波轉雨降溫時間曝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

「台灣好行-神山線」免費體驗　即起報名

天使雞排被爆用逾期調料　吹哨者拿12萬獎金

避免「吃紅」　營養師籲火鍋族調整調味料內容

晶品城3／15結束營業！閉館原因曝光

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

斗南鎮長青食堂中央廚房啟用　提供631位長者共餐

卵巢癌患撰寫報告呼籲大企業　納2關鍵健檢

竊賊躲暗處剝「皮」太專心警站後面渾然不知

男騎機車外出10多小時未回　枋寮警這招很快找到人

屏東縣議員潘連周當選無效　黃建溢遞補今宣誓

我的調味品合格嗎？請至台南市專屬網站查詢

青埔眼鏡蛇出沒　宗教團體放生的

屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持

更多熱門

相關新聞

才剛洗澡　法鬥「荳荳」遭人偷走

才剛洗澡　法鬥「荳荳」遭人偷走

台東池上鄉青農魏瑞廷先前才認養一隻4歲法鬥「荳荳」，天天抱著牠去田裡工作。沒想到這陣子出國，將毛孩寄養在妹妹家，結果11日晚間妹妹的家遭人闖入，把在庭院的荳荳給偷抱走。魏瑞廷與妹妹非常著急，也落下擔心的眼淚，目前已向警方報警，並向對方喊話「我們不追究，快點讓荳荳回家」。

國策顧問張甲長病逝　蔡英文赴台東弔唁

國策顧問張甲長病逝　蔡英文赴台東弔唁

台東縣府TTPush　奪Go Smart最高榮譽

台東縣府TTPush　奪Go Smart最高榮譽

食力綻放日本市場　未來可望與知名企業合作

食力綻放日本市場　未來可望與知名企業合作

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　藝起去旅行出發

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　藝起去旅行出發

關鍵字：

植樹森林公園台東

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面