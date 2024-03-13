台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

▲植樹月活動16日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與林業保育署台東分署合辦今年度台東縣植樹月活動「一起集點樹」，將於16日在台東森林公園舉辦，除邀請各界貴賓造林護林及保育團體外，也將表揚協助縣府公益植樹及推廣國產材運用有功單位及人員，當天上午9時也準備了矮仙丹、桂葉黃梅、瓊崖海棠、變葉木、紅芽赤楠及象牙樹共3000株供民眾排隊索取，領完為止。

台東縣長饒慶鈴表示，今年植樹月活動以「一起集點樹」為主題，鼓勵大眾多種樹，縣府搭配移除外來種植物工作，在森林公園大草原主活動場地北側移除約1公頃的外來種銀合歡樹林，作為今年度植樹場地，活動將以「植護樹」形式進行，並由林保署台東分署專人示範修枝、客土、施肥等植栽技術與相關環境教育理念宣導，預計將種植台灣原生種瓊崖海棠及蘭嶼肉豆蔻兩種樹苗。同時活動將感謝並表揚協助縣府造林及推廣國產材運用的單位，計有財團法人慈心有機農業發展基金會、綠色冀泉社會企業及台東女中美術班與中原大學建築系團隊。

台東縣府農業處長江慧卿說明，當天森活市集消費滿額也可兌換苗木，主辦單位精心準備了多項森活好禮，凡消費滿額可憑集點卡兌換苗木（蘭嶼肉豆蔻、烏心石及鐵線蕨）、洗碗精、環保帆布提袋、嘉明湖頭巾、里山動物環保杯、便當袋、充電手電筒、三折自動傘、動物側背包及黑熊圓盤帽等好禮。

為推動大型活動減塑，台東縣環境保護局及TTPush台東金幣也加碼推出當日自備環保餐具、環保杯向美食或飲料等攤位消費，可折價5元的優惠（每攤限定50名），與以台東金幣付款加贈臺東金幣的植樹月限定活動。

當天的市集以「林業保育專區」、「療癒之森」、「手作之森」、「飲食之森」、「公益之森」、「書書果實」、「TTFoodCar專區」等7項主題超過百攤，含括國產材木作、文創、美食、香氛按摩、植物、公益團體與政府宣導等攤位，還有近20台特色餐車，要讓民眾一次逛個夠。