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台東縣政府TTPush　奪國際智慧城市Go Smart最高榮譽

▲TTPush奪國際智慧城市Go Smart最高榮譽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

TTPush奪國際智慧城市Go Smart最高榮譽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由全球智慧城市聯盟(GO SMART)主辦的第6屆全球競賽「GO SMART Award 2024」共吸引來自12個國家24個城市的39份參賽作品，經過激烈角逐，台東縣政府最終以「TTPush, Bringing Taitung to Your Fingertips.」為主題參獎脫穎而出，成功奪得國際智慧城市Go Smart獎項的最高榮譽，12日由王志輝副縣長親自出席領獎，同時縣府並獲邀於19至22日於台北南港展覽館2館展出獲獎作品。

台東縣長饒慶鈴表示，能獲得國際智慧城市Go Smart獎項的最高榮譽，要感謝主辦單位給予臺東的肯定，台東縣政府致力於推動「慢經濟」政策，以自然景觀與優質環境推動觀光產業及高品質農特產品，建構永續發展城鄉的政策目標，近年來獲得非常大的回響，吸引許多國際人士及東漂青年到台東旅居。

饒慶鈴表示，而TTPush是政府與民眾直接溝通的數位治理工具，進而快速促進公私協力、合作發展，這也證明台東縣府透過智慧科技的應用，不僅提升了行政效能，更可以促進社會與經濟發展，為居民帶來更便捷的生活品質。

台東縣政府表示，TTPush 目前會員數約122600人，幾乎是台東全縣一半人口都在使用，且台東金幣的使用範圍遍及全縣約600家特約商店，除知名企業也加入外連離島蕳嶼鄉都有特店，TTPush的獲獎是對台東縣政府在數位轉型、智慧城市建設上的肯定。

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