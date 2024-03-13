台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

▲台東縣政府推出博愛卡及敬老卡(統稱台東卡) 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供長者及身障者更方便、更多元的交通優惠措施及服務選擇，台東縣政府推出博愛卡及敬老卡(統稱台東卡)搭乘愛心計程車補助方案，每人每月有1500點社會福利點數不僅可搭乘計程車，亦可搭乘客運、台鐵，提供多元且適切的選擇，長者及身障之縣民可至戶籍所在地之鄉鎮、市公所申請台東卡，歡迎多多利用，能符合長者及身心障礙者行的便利與需求。

台東縣長饒慶鈴表示， 台東卡的推出是對長者及身障者的一項重要福利措施，也是社會公平正義的體現，多元的大眾運輸選擇不僅可以滿足長者及身障者之交通需求，更彌補復康巴士及一般汽車客運服務之不足之處，大大提升民眾「行」的便利性，滿足外出需求，並且能以更實惠的價格使用大眾運輸工具，提升生活品質。

台東縣政府社會處長陳淑蘭指出，這項補助措施不僅能減輕長者及身障者的交通負擔，更能增進他們的社交活動及生活品質，未來政府也會持續關心這些長者及身障者的需求，不斷努力為他們提供更多的支持與幫助，提升在社區生活的自主性，共同建立一個溫暖及包容的社會。

台東縣府社會處進一步說明，縣府核發之台東卡，目前可使用大眾運輸工具為縣內之愛心計程車、客運(東台灣汽車客運、興東汽車客運、普悠瑪汽車客運)及台鐵(不限定起迄站點)，除了新自強、普悠瑪、太魯閣及觀光列車外，可搭乘區間車及非對號列冊。

台東卡申辦方式，凡設籍台東縣65歲以上及持有身心障礙證明之縣民，可攜帶身分證、印章及1吋半身大頭照或身心障礙證明可至戶籍所在地鄉（鎮、市）公所申辦。長者及身障者每人每月有1500點社會福利點數可搭乘之上述大眾運輸工具，其中愛心計程車車資100元以下補助36點，101元以上補助72點方式；台鐵車資單趟最高補助50點，點數均由台東卡額度內扣點，差額則由卡片現金餘額中扣除或自行補現金差額；每月1日點數自動更新1500點，上月額度未用罄者於次月自動歸零，不可累積使用。