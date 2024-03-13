加薩戰爭4個月奪1.2萬童命　兒童死亡人數超越全球4年戰亂

▲巴勒斯坦難民署負責人拉札瑞尼指出，近4個月兒童死亡人數比過去4年還多。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

聯合國難民總署負責人表示，以哈衝突發生的4個月期間，加薩因戰爭喪命的兒童人數，比過去4年全球衝突罹難孩童總數還多。

《法新社》報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）負責人拉札瑞尼（Philippe Lazzarini）13日在社群平台X上發文表示，「令人震驚。僅僅4個多月內在#加薩地區通報的兒童死亡人數，超過了全球4年戰爭期間兒童死亡人數的總和。」

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.



This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 12, 2024

文中引用聯合國資料，從2019年至2022年，全球共有1萬2193名兒童在戰爭中喪命；根據哈瑪斯治下的加薩衛生部數據，僅計算去年10月至今年2月，加薩就有1萬2300名兒童死亡。拉札瑞尼嚴厲譴責，「這場戰爭是針對兒童的戰爭，是針對他們的童年和未來的戰爭。」

根據以色列官方數據統計，哈瑪斯武裝分子突襲造成1160人死亡，主要是平民。另據加薩衛生部指出，以色列在加薩走廊的報復性攻勢已造成至少3萬1184人死亡，大多是婦女、兒童和青少年。

據悉，哈瑪斯武裝分子在10月7日襲擊中，扣押約250名人質，其中數十人在11月休戰期間被釋放，目前仍有約130名俘虜困在加薩。