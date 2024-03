加薩戰爭4個月奪1.2萬童命　兒童死亡人數超越全球4年戰亂

▲巴勒斯坦難民署負責人拉札瑞尼指出,近4個月兒童死亡人數比過去4年還多。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

聯合國難民總署負責人表示,以哈衝突發生的4個月期間,加薩因戰爭喪命的兒童人數,比過去4年全球衝突罹難孩童總數還多。

《法新社》報導,聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處(UNRWA)負責人拉札瑞尼(Philippe Lazzarini)13日在社群平台X上發文表示,「令人震驚。僅僅4個多月內在#加薩地區通報的兒童死亡人數,超過了全球4年戰爭期間兒童死亡人數的總和。」

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.



This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy