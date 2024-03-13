擁美籍19歲以色列士兵證實死亡　遺體遭哈瑪斯扣押！拜登發聲哀悼

▲19歲美籍以色列士兵陳伊泰被證實死亡。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

以色列19歲士兵陳伊泰（Itay Chen，音譯）擁有以色列與美國雙重國籍，據信為哈瑪斯俘虜的6名美國人質之一，然而12日以色列國防軍證實，他已於去年10月7日的哈瑪斯襲擊中死亡。

綜合CBS、《衛報》報導，以色列國防軍12日聲明指出，陳伊泰在以色列裝甲部隊服役約1年，隸屬戈蘭突擊隊第75營，去年10月7日在加薩邊境遭到襲擊，遺體被哈瑪斯武裝分子扣押在加薩。

美國總統拜登表示，得知美國公民陳伊泰在哈瑪斯恐怖攻擊中喪生，令他感到非常悲痛，「我再次向所有仍被扣為人質的家屬保證，我們與你們同在，我們永遠不會停止努力帶你的親人回家。」

▲陳伊泰的父母參與抗議活動，要求釋放人質。（圖／路透）



陳伊泰在美國紐約出生長大，熱愛體育與籃球，後來與家人移居以色列。去年哈瑪斯突襲加薩後，陳伊泰的家人與他失去聯繫，後被以色列軍方告知他在任務中失蹤（MIA），沒想到再聽到消息已是天人永隔。

據信，哈瑪斯武裝分子在10月7日襲擊中扣押約250名人質，其中數十人在11月停火期間被釋放，目前仍有約130名俘虜，包含5名美國公民與陳伊泰的遺體。