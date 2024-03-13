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日本人氣「貓福珊迪」現身超商！40款限量周邊太Q　必收水壺、公仔

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，將在3月20日下午3點起推出最新集點活動，共有逾40款周邊。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

喵喵粉看過來！日本超人氣「貓福珊迪」即將現身超商耍萌，這次貓福珊迪變身為鯊魚喵、炸蝦喵、蜜蜂喵與恐龍喵，打造逾40款限量周邊，像是有炸蝦喵玩偶、冷水壺附玩偶吊飾、睡袋眼罩組，還有一定要整組收藏的公仔，貓福珊迪粉絲千萬別錯過。

7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」，將在3月20日下午3點起推出全店「貓福珊迪喵萌變裝快閃購/集點送」活動，以鯊魚喵、炸蝦喵、蜜蜂喵、恐龍喵4大變裝主題秀，搭配坐姿、站姿、躺姿各種樣貌的貓咪，開發逾40款外出旅遊、居家生活限定周邊。

貓迷一定要收超萌「公仔單入盲盒/5入套組」，有坐姿鯊魚貓、錘頭鯊貓、站姿鯊魚、虎鯊貓、鯨鯊貓，5款隨機出貨，想要一次擁有也能直接購買整套；外出旅遊系列推薦「睡袋眼罩組」，戴上眼罩、躺進睡袋直接變身炸蝦喵；「冷水壺附玩偶吊飾」推出蜜蜂貓、炸蝦貓、三角龍貓、鯊魚貓4款選擇，大容量設計並隨壺附上同款迷你絨毛玩偶吊飾；「透明直傘」環繞各種姿態的變裝喵，雨天撐傘也能擁有好心情；「綁帶棉麻購物袋」搭配變裝喵絲巾綁帶，大容量設計、裝什麼都方便，還有不能錯過的絨毛玩偶、28吋行李箱、後背包、洞洞鞋、GOTO品牌手錶，陪你萌萌出遊。

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲公仔共有5款，分別為坐姿鯊魚喵、錘頭鯊喵、站姿鯊魚喵、虎鯊喵、鯨鯊喵，可單買款式隨機，也可購買整套一起收藏。

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「睡袋眼罩組」戴上眼罩、躺進睡袋直接變成炸蝦喵。

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「冷水壺附絨毛吊飾」有4款，分別為蜜蜂貓、炸蝦貓、三角龍貓、鯊魚貓。

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／記者周姈姈攝）

▲「絨毛玩偶」共4款選擇，分別為蜜蜂喵、劍龍喵、三角龍喵、炸蝦喵。

不僅如此，7-11還開發貓福珊迪變裝居家生活系列，推薦「四季被」、「中枕」、「床包三件組」可選購同款搭配，打造沉浸式的Q萌臥室；「掛鉤磁鐵夾2入組」每組附上兩種造型變裝喵，黃貓組內含炸蝦喵與三角龍貓、灰貓組內含鯊魚喵與蜜蜂喵，可磁吸在居家玄關或冰箱，張貼meoe條外也能吊掛鑰匙、橡皮筋等生活小物；「限量小巧扭蛋公仔5入組」一次把鯨鯊、烏賊、企鵝、海鰻、水獺5大動物變裝喵帶回家。

▲▼7-11再次攜手日本超人氣插畫「mofusand貓福珊迪」推出40款周邊。（圖／7-11提供）

▲「四季被」共2款選擇，分別為鯊魚喵、炸蝦喵，此圖為鯊魚喵。（圖／7-11提供）

日本超高人氣哆啦A夢現在也現身中正紀年堂！《THE哆啦A夢展》展覽集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作，像是2公尺高巨型3D投影雕塑，還有以靜香為主角的洞窟畫作等，不僅喚起童心，也帶來顛覆想像的作品，即日起至4月7日於台北中正紀念堂展出。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供，下同）

《THE哆啦A夢展》展場分為2大展區，分別以哆啦A夢「漫畫」及「電影」為創意發想，以不同角色人物、故事篇章進行創作，作品中隱藏著許多漫畫或電影的「名場面」，在欣賞的全新的哆啦A夢的同時，也能從中喚起童年回憶。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本28組知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題創作。

▲▼日本超人氣《THE哆啦A夢展》來台，2023/12/16(六)~2024/04/07(日)在中正紀念堂展出。（圖／聯合數位文創提供）

▲村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，也作為展覽主視覺。

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