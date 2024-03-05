限時買1送1爽喝！超商思樂冰首推「櫻花玫瑰口味」　還有限定櫻花杯

▲7-11思樂冰販售門市將推出全新「櫻花玫瑰風味」，圖中此款粉嫩櫻花杯只有在「高雄櫻花季」音樂節才能獲得。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

時序入春百花齊放，超商首度開賣「花系風味思樂冰」，每口都能嚐到輕柔又清爽的櫻花玫瑰香氣，而為了慶祝新品上市，超商也祭出思樂冰限時優惠，最低可享買1送1爽喝；另外，超商也將同步開賣2款櫻花咖啡飲品，直接將香甜濃郁的草莓果肉與櫻花風味果凍一起加入拿鐵或紅茶中，口感超有層次。

7-11思樂冰販售門市將在3月6日起開賣全新「櫻花玫瑰風味」，中杯30元、大杯39元以及特大杯45元，夢幻粉嫩色調搭配輕柔櫻花玫瑰香氣，喝起來療癒又清爽，且為呼應7-11全新音樂節品牌「高雄櫻花季」，將在3月22日起連續3天於高雄夢時代登場，到時候只要在現場購買櫻花玫瑰風味思樂冰，即可獲得限定櫻花季杯身，粉粉嫩嫩有夠可愛。

為了讓民眾一邊嚐鮮一邊省荷包，7-11思樂冰販售門市也將在3月6日至4月2日期間之周五、六、日推出「思樂冰全品項第2杯半價」優惠，而再過不久就是白色情人節了，3月12日至3月14日連續3天再加碼「思樂冰全品項特大杯買1送1」優惠。

▲圖左為「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」、圖右「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」，3月6日起限定開賣。

不僅如此，7-11也將在3月6日至3月19日推出「CITY CAFE莓好光櫻心凍拿鐵」（85元）、「CITY TEA莓好光櫻心凍紅茶」（75元），選用美十三品種草莓，果實更飽滿香甜、香氣濃郁，再將草莓果肉與櫻花風味果凍一起放進拿鐵或紅茶中，花香馥郁、口感酸甜，門市開賣期間可享CITY CAFE大杯以上第2杯7折；另外，OPENPOINT行動隨時取將在3月6日至3月10日推出限量「CITY CAFE莓好光櫻心凍風味拿鐵2杯120元」、「CITY TEA莓好光櫻心凍風味紅茶2杯99元」。

▲全家最新抹茶霜淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

全家則推出最新大人系「靜岡抹茶霜淇淋」，選用100%靜岡抹茶製成，每一口都能吃到微苦茶香，且甜度低，讓人忍不住一口接一口，且除了抹茶口味，這次更在雙口味機台搭配「濃黑巧克力」，打造抹茶與巧克力罪惡結合，一次滿足抹茶控、巧克力控，每支售價49元，今（5）日起正式上市，至3月31日前買霜淇淋加10元還可獲得Pocky香蕉棒1盒。

為歡慶新口味霜淇淋上市，今（5）日至3月7日全家APP隨買跨店取還祭出「Fami!ce5支188元」優惠，每人每日限購1組，兌換期限至9月25日。

▲買霜淇淋加10元還送Pocky香蕉棒1盒。