超商最新2款西式餐點！貝殼麵包覆滿滿奶油醬　加蝦仁干貝超欠吃

▲7-11與台北晶華酒店聯名推出2款西式餐點，即日起開賣。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

為了讓民眾能輕鬆享用更多美味的西式餐點，就有超商自即日起開賣2款全新西式餐點，其中，海鮮控一定要搶吃「海鮮奶油貝殼麵」，貝殼麵包裹著滿滿的奶油粉紅醬，搭配蝦仁與干貝，每一口都充滿超鮮甜海味，絕對會吃到停不下來。

7-11即日起與台北晶華酒店聯名推出2款西式餐點，首推「海鮮奶油貝殼麵」，售價139元，選用整顆羅馬蕃茄、進口鮮奶油以及螃蟹醬燉煮成濃郁香甜的奶油粉紅醬，再加入蝦仁與干貝，貝殼麵就像是湯匙般包覆滿滿醬汁，每一口都超滿足。

▲圖左為「紅酒牛肉丸焗飯」，多汁的牛肉丸加上焗烤起司，有夠欠吃；圖右為「海鮮奶油貝殼麵」，貝殼麵包覆滿滿奶油粉紅醬，搭配干貝與蝦仁，大口送進嘴裡超過癮。



另一款「紅酒牛肉丸焗飯」，售價129元，牛肉丸多汁彈牙口感，與晶華酒店主廚秘製紅酒多蜜醬汁完美結合，並特別引進日本進口最新焗烤機型，將每份餐點鋪上摩佐起司跟切達雙起司高溫焗烤至金黃色澤、香濃起司牽絲，更以獨特冷卻技術保鮮，讓奶油鹽麴飯維持Q彈可口，包裹濃厚醬汁和起司，呈現義式經典鹹香風味。

享用完餐點當然要喝點飲料！人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」初夏限定「蕃茄梅蜜系列」重磅回歸了，首推「蕃茄梅蜜」，嚴選當令聖女小蕃茄加入慢熬鹹香的話梅梅汁打成冰沙，再搭配蜂蜜糖漿，清爽又香甜，另一杯「蕃茄梅蜜波波」則是以蕃茄梅蜜作為基底，再加入波波、翡翠綠茶凍等料，打造超豐富咀嚼口感，今（12）日起全門市上市。

▲麻古超人氣蕃茄梅蜜回來了。（圖／麻古茶坊提供）