苗栗縣長當選有效官司確定　鍾東錦感謝法官明鏡高懸

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長鍾東錦2022年選舉期間因大湖鄉聯合競選總部幹部涉及賄選，苗栗地檢署對鍾東錦提起當選無效之訴，台中高分院今(13)日11點二審判決，駁回苗栗地檢署上訴，苗栗縣長鍾東錦當選有效，全案確定。鍾東錦聽到判決後，感謝法官明鏡高懸，釐清事實、還他公道。

▲台中高分院3月13日判決苗栗縣長鍾東錦當選有效，全案確定。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗地檢署認定，2022年地方公職人員選舉期間，陳姓男子擔任苗栗縣長候選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競選總部主委，涉嫌夥同選民丘姓女子、林姓男子以新台幣1000元到2000元現金為特定人士買票，賄選範圍涉及縣長、鄉長、2名鄉代及1名村長。

選後苗栗地檢署對苗栗縣長鍾東錦及其他涉及當選人，向法院提起當選無效之訴，苗栗地院於7月21日一審宣判，縣長鍾東錦當選無效之訴駁回，苗栗地檢署於去年8月15日提起上訴，台中高分院今天上午二審駁回上訴，判決鍾東錦當選有效，全案確定。

針對高院判決當選確定，鍾東錦今天下午受訪時表示，接獲訊息後第一個想法是「要好好做好縣長份內的工作，幫苗栗爭取更大的福利和更好的建設，因為苗栗一直沒有受到公平的對待，不能一直忍氣吞聲，自己會努力來爭取」。

鍾東錦也說，對這場官司他沒有抱怨或埋怨，他會看作是一場磨難，而且把磨難當作一種訓練，「逆光而行」就是他的選舉主軸，選舉過程中有高低起伏，也有爾虞我詐、各有立場也是正常，賄選的事情有沒做，他自己很清楚，感謝地院、高院法官明鏡高懸，釐清事實、還他公道。