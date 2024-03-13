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社會 社會焦點 保障人權

獨／中橫便道自小客隧道內自撞　車頭嚴重凹陷...畫面曝光

記者李陳信得／台中報導

中橫公路37臨時便道今（13）日中午12點班次放行時，一輛由譚姓民眾駕駛之自小客車，在便道1.5K 處隧道內，不慎自撞邊壁，導致右側車頭受損無法開動，後方及梨山下行車輛行程受阻，管制人員獲報後立即向工務段行管室回報，並趕往現場查看，所幸車上兩人均無受傷，連絡拖吊車前來處理，上下通行車輛在下午一時恢復通行。

▲ 行駛中橫便道 自小客隧道內自撞。（圖／李陳信得攝）

▲一輛自小客車行駛中橫便道，卻在隧道內自撞，造成右側車頭凹陷，連照後鏡都被撞斷。（圖／李陳信得攝）

谷關工務段行管室谷於關管制站回報於中午12點00分車隊放行班次，有一字小客車在12點15分時行駛至便道隧道內1k+500自撞，由居民於12點17分通報谷關管制站，谷關管制站人員於12點20分至事故現場並查看有無人員受傷，所幸無人傷亡。

▲ 行駛中橫便道 自小客隧道內自撞。（圖／李陳信得攝）

▲所幸車禍無造成人員傷亡，中橫便道約1點17分恢復正常通行。（圖／李陳信得攝）

中橫便道也因此車禍站時封閉，拖吊車於12點20分進入事故現場進行拖吊作業，於12點50分事故車輛拖離並停放於便道1k處，約莫13點17分恢復一切正常，雙向可通車。谷關工務段段長張裕閔表示，行駛山區道路應特別小心行駛，進入隧道要開啟大燈，如遇有車况可立即撥打工務段專線或打110求助。

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