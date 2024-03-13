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白沙屯媽祖托夢！善心老闆義助腦萎縮童　兒上幼稚園母現身感激

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名5歲陳姓男童罹患腦萎縮、骨盆脫臼需動大刀，去年拱天宮白沙屯媽祖進香，行經社頭時，媽媽抱兒攔轎哭喊要媽祖庇佑，媽祖不只停轎賜福，彷彿得知她經濟陷困境，還托夢給一間工廠老闆請他幫忙，並在鄉代邱湧錩的協助下，順利找到媽媽。在這位老闆的資助下，如今小孩已在幼兒園上課，而陳母這一年來，也多次到拱天宮感謝媽祖，更感謝善心人士的捐助，3月20日媽祖遶境時，她也將再度參拜。

這起神奇事件發生在去年2月15日凌晨，1名在社頭開工廠的業者，夢到白沙屯媽祖來托夢，夢中要他去找到一段畫面中的小孩，當下他也搞不清楚這夢境是甚麼，但也感到遲疑，還到拱天宮去跟白沙屯媽祖抽籤擲筊，到看到新聞播出的影片，就與他夢中的畫面一樣，才確定母子身分。

▲彰化陳媽媽感謝拱天宮白沙屯媽祖。（資料圖／陳媽媽提供）

▲彰化陳媽媽感謝拱天宮白沙屯媽祖。（資料照片／陳媽媽提供）

▲彰化陳媽媽感謝拱天宮白沙屯媽祖。（資料圖／陳媽媽提供）

▲拱天宮白沙屯媽祖找陳媽媽。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

原來，去年2月14日白沙屯進香到彰化社頭時，陳媽媽帶著小兒子攔轎跪拜祈求媽祖，媽祖似乎聽到她的聲聲祈求，不僅停轎賜福，還托夢社頭鄉一家工廠老闆伸出援手，而這名善心老闆在鄉代邱湧錩協助下，也終於找到陳姓兒童。

陳媽媽是彰化二水鄉人，嫁到南投草屯，育有3子租屋維生列中低收入戶，其母親也是白沙屯媽祖信徒，小兒子因腦萎縮出生後不斷的進出醫院，多年來都在路邊發點心給香燈腳。她說，兒子罹患腦萎縮雖然無法說話，無法走路，但他的笑容融化了一群人，進到幼兒園後，同學很喜歡跟他逗他玩，就連老師們也都很喜歡他。

▲小男童在媽祖庇佑下到幼兒園開心上課。（圖／陳媽媽提供）

▲小男童在媽祖庇佑下到幼兒園開心上課。（圖／陳媽媽提供）

媽媽哽咽的說，媽祖撫慰心靈的溫暖至今無法忘記，「很感謝媽祖、邱代表跟善心人士的大力幫忙」，有他們的加油打氣， 3月20日媽祖進香進入彰化也會去隨香，甚至在往後的每一年，她都會到，看著小孩一天天長大，有媽祖的庇佑，讓她更有面對未來的勇氣。

邱湧錩也說，看到小孩的病情日漸好轉，今年媽祖進香回鑾後，再找時間與這名善心業者及母子一家人，回到拱天宮還願。

▲小男童在媽祖庇佑下到幼兒園開心上課。（圖／陳媽媽提供）

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