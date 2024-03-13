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社會 社會焦點 保障人權

彫博女死亡案遭公審最終不起訴　她爆瘦10公斤不敢再當保母

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博帶人到保母家興師問罪，並動手打保母。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宏瑞／高雄報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」（化名）慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。讓人聯想起刺青師彫博2021年間指控年僅11個月大的女兒遭高雄蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡，雖然沉冤得雪，但蔡姓保母一家人的生活已經「回不去」，蔡女不但爆瘦10公斤，也不敢再擔任保母，目前以清潔工作為生，而她的先生也因此案工作受到影響，蔡女已經委請律師對彫博及在網路上煽動的鳳梨、勾惡等人提起各100萬元的民事賠償。

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

▲▼網紅「鳳梨」的友人、高雄仁武刺青師彫博11個月大的女兒遭虐身亡。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

▲保母被逼前往女嬰靈堂下跪致歉。（圖／翻攝臉書粉專台灣協武堂「法真人」協武壇）

當時有一群人衝到蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，直到警方到場對空鳴槍才罷手。後來網路上流傳一段蔡姓保母挨打的影片，彫博承認，影片中動手打巴掌的黑衣男子就是自己。

後來網紅勾惡也在YT頻道《勾起你心中的惡》上架影片，找彫博、女嬰阿嬤上節目，讓保母又成為熱議焦點，讓保母的壓力更加巨大。

然而，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，檢方在偵辦後於去年6月將蔡姓保母、吳姓丈夫處分不起訴，而蔡姓生父（彫博）涉嫌過失致死、使未成年施用毒品的部分則另案偵辦中。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲女嬰父親、刺青師彫博。（圖／記者賴文萱攝）

對於遭遇這麼大的風波衝擊，《ETtoday新聞雲》電話訪問蔡姓保母，她不願多談，言語中盡是無奈，據了解，事發後2年多來她一直吃不下、睡不著，暴瘦10多公斤外，不敢再擔任保母的工作。

蔡姓保母淚訴，過去這段時間承受許多壓力，一度寫下遺書，後悔為何要接下這個案子，能活到現在已經是奇蹟，只希望生活能快點恢復平靜，其他的就交給司法裁決。

保母說，直到終於收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，「目前這部分已經告一段落，我們家也付出很嚴重的代價，應該要還我們清白。」

▲鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

▲鳳梨臉書被網友灌爆。（圖／翻攝自鳳梨臉書）

而揭發此事的鳳梨在保母不起訴後，也被網友認為當初他利用網路聲量，間接導致保母一家人生活受影響，鳳梨開直播表示願意為此道歉，並起立鞠躬，但對於鳳梨的道歉，蔡姓保母認為，「不需要，也不想看，因為他的道歉就像大便一樣，有什麼好道歉的」完全不領情。

保母的委任律師洪永志表示，保母是在去年11月向彫博、鳳梨、勾惡3人分別提出各100萬元的民事損害賠償，目前已收到兩人的答辯狀，預估可能會先進入調解，調解不成才會進入實質審判的程序。

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