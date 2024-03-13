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虐童保母想什麼？　醫曝「成年人心理4心態」：滿足變態

劉姓保母（左）在臉書上PO出摟孩親密照，卻涉嫌虐死僅1歲半的男童剴剴。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲劉姓保母（左）在臉書上PO出摟孩親密照，卻涉嫌虐死僅1歲半的男童凱凱。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

1歲男童凱凱疑遭劉姓保母虐死案，引發外界高度關注。重症科醫師黃軒心碎嘆，「我們成年人，好手好腳，長大之後，怎麼可以去虐兒呢？」黃軒提到，台灣平均每天36名兒童受虐，專家們提出4個成年人可能虐童的因素。

黃軒在粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》指出，虐童案件背後的成年人心理分析是一個複雜的議題，涉及多種心理和社會因素，而專家們提出了幾個可能的因素。

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1.發洩壓力

教師或看護人，因工作和生活壓力（例如失業、家庭不和階）過大，可能會將自己的壓力，發洩到幼兒身上。

2.情緒勒索

有些成年人可能因為無法有效處理和管控自己的情緒慾望，而對周圍進行情緒，失控的勒索，這些包括虐待兒童，造成了重大危害。

3.扭曲成就

一些虐童成年人，可能在自己的社會地位和家庭地位較低，面對弱小的兒童時，就會感到自己強大，從而獲得心理上的慰藉。

4.滿足變態

由於經濟貧困、生活變更、社會壓力等原因，一些人可能會出現人格障礙或性變態等心理問題，而虐待兒童，可能是他們試圖滿足這些變態心理的方式。

黃軒認為，預防虐童案件的措施是多方面的，涉及家庭、學校、社區和政府層面，不會只有一個方面或方向弄好，預防虐童案件就變少。他提出6大預防策略，包括提升公眾意識、專業人員培訓、學校資源支援、家庭支援計劃、法律與政策、社區網絡支持等。

黃軒表示，虐童案的處理不僅是法律問題，更是社會問題，需要共同努力，保護每一個孩子的權益，讓他們在一個安全和愛的環境中成長，這些措施，需要各方的合作和承諾，以建立一個無虐待、有愛的環境，保護兒童的安全和福祉，保護兒童的安全和福祉，不會單由一個組織或成員可以完成，需要「大家共同保護，我們的兒童」。

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