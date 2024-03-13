社安網挨批有漏洞　衛福部坦承該檢討：不同單位轉介不夠緊密

▲衛福部召開記者會說明虐童案。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，卻疑似遭虐死，引發社會關注。衛福部今（13）召開記者會說明，週五會邀集專家學者及雙北市政府召開檢討會議。不過，對於此事件是否有社會安全網的破口，衛福部表示，這部分深刻檢討，不同單位轉介彼此合作恐不夠緊密，可能有些過早放手。

衛福部次長李麗芬、社家署署長簡慧娟和醫事司副司長劉玉菁今（13）日共同召開記者會說明兒虐事件。被問到是否認為此案件有破口，李麗芬表示，深刻檢討在這部分出現不同服務單位，轉介過程彼此合作可能不夠緊密，「可能有些過早就放手了」這件事會持續針對社安網絡相關夥伴加強宣導。

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另外，有外界點名受虐男童未被納入「幼兒專責醫師系統」。劉玉菁說，這是近年重要政策，本意針對三歲以下的幼兒都能有指定的專責醫師守護，也就是在既有的這個機制下，多一層防護。她提到，幼兒專責醫師有兩個來源，一是一般收案專責醫師可決定收誰、另外則是有管道可對於風險家庭指定收案。她說明，若是後者是以社會局整理名單，交由地方衛生局，再安排媒合指定收案，透過這樣的角色，將社政和衛政關係聯動的更為密切。

不過，幼兒專責醫師的收案的系統並沒有查到受虐男童的資料。劉玉菁說明，昨天已經發文給地方縣市政府的社會局，讓他們了解這個資源在社政中是非常重要、可以連結的資源，但現行是計畫，並不是法律規定，仍希望地方政府的衛生局和社會局通力合作，定期提供名單給衛生局，為每位名單的孩子指定專責醫師，通力合作。

據了解，目前待收養兒童為468位，而可指定幼兒專責醫師的3歲以下兒童205位。劉玉菁補充，查詢收案系統，新北市及台北市政府衛生局，均未收到社會局將該受虐男童列入指定收案名單。