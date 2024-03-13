海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

▲海地爆發幫派動亂進入緊急狀態，總理亨利請辭後將把權力交付給新的過渡委員會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

海地政治過渡協議象徵這個暴力猖獗的國家跨出重要一步，但還需要有更多作為，部分專家警告局勢恐會進一步惡化。

法新社報導，海地是西半球最貧窮的國家，武裝幫派掌控大部分地區，歹徒掠奪基礎設施，人民饑荒憂患加劇。

●協議為何？

根據加勒比海國家領導人和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等政要昨天在牙買加會談敲定的協議，海地總理亨利（Ariel Henry）將把權力移交給一個新的過渡委員會，這個委員會將任命一位臨時領導人，之後將舉行選舉。

海地自2016年以來就沒有舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利便上台掌權，名義上是過渡性人物。

過渡委員會7名有表決權的成員將來自海地各方的政黨，包括與亨利、摩依士及前總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）有關的運動。亞里斯提是左傾前神父，也是海地第一位民選總統。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天表示，應於48小時內任命委員會成員。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日出席加勒比共同體（CARICOM）會議，各國政要敲定海地政治過渡協議。（圖／路透）

●這項協議將能平息暴力嗎？

華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）幕僚長暨資深顧問阿塞維多（Eddy Acevedo）說：「僅將總理亨利免職和尋求政治解決方案，並不能自動解決海地嚴重安全危機。」

他表示，海地仍可能陷入國際社會「最可怕的惡夢」，見到幫派頭子占領總統府。

他警告說，不具合法性的政治領袖會造成進一步的動盪，而被美國視為未來穩定局勢關鍵的國家警察缺乏經驗，如果感覺未獲堅定的支持，可能會棄械投降。

肯亞已站出來派遣警察，加入主要由美國和加拿大資助的國際任務團，以助海地恢復秩序。 肯亞表示，隨著亨利請辭，相關計畫將被擱置，但美國樂觀表示，一旦新政府就位，任務團將持續前行。

▲海地黑幫首腦誓言推翻政府，由肯亞領導的多國維安任務團將隨著海地總理請辭而被擱置。（圖／路透）

●新的委員會具代表性嗎？

曾任美國外交官員的美國和平研究所（USIP）拉丁美洲計畫副主任米恩斯（Keith Mines）表示，海地人長久以來尋求一個更具代表性和透明度的政府。

米恩斯說，這次的過渡「確實是巨大且出乎意料的一步，坦白說，如果沒有安全危機，這可能不會發生」。

他說：「我認為這開闢了許多新的可能性，但這些可能性仍必須謹慎經營，而且必須得到國際社會堅定支持，尤其是美國。」

他說，對肯亞領導的國際部隊部署來說，中央政府的軟弱是值得關注的重要問題。 除了7名成員外，委員會還將有兩名觀察員。

米恩斯建議成立第2個委員會發揮諮詢作用，可以引入其他小政黨等成員。

▲美國專家認為海地政治過渡跨出了重要一步。（圖／達志影像／美聯社）

●幫派扮演何種角色？

這項協議不會讓任何受聯合國制裁的團體有發揮的餘地。幫派在多年來侵蝕政府權威後，實際上控制了海地大部分地區。

海地非政府組織「人權分析及研究中心」（CARDH）創辦人尚恩（Gedeon Jean）表示，過渡委員會「不是理想的政治局勢」，但會讓主要團體參與其中。

他說：「到目前為止，我們還沒有看到新的政治人物出現。」

「我認為在當前政治局勢，幫派成了一大勢力。我們必須小心他們的犯罪行徑，包括強暴、屠殺及嚴重侵犯人權等，這些都不會被合法化。」