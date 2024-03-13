　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

▲▼ 海地爆發動亂，政府宣布延長緊急狀態。（圖／路透）

▲海地爆發幫派動亂進入緊急狀態，總理亨利請辭後將把權力交付給新的過渡委員會。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

海地政治過渡協議象徵這個暴力猖獗的國家跨出重要一步，但還需要有更多作為，部分專家警告局勢恐會進一步惡化。

法新社報導，海地是西半球最貧窮的國家，武裝幫派掌控大部分地區，歹徒掠奪基礎設施，人民饑荒憂患加劇。

●協議為何？

根據加勒比海國家領導人和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等政要昨天在牙買加會談敲定的協議，海地總理亨利（Ariel Henry）將把權力移交給一個新的過渡委員會，這個委員會將任命一位臨時領導人，之後將舉行選舉。

海地自2016年以來就沒有舉行選舉，2021年時任總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後，亨利便上台掌權，名義上是過渡性人物。

過渡委員會7名有表決權的成員將來自海地各方的政黨，包括與亨利、摩依士及前總統亞里斯提（Jean-Bertrand Aristide）有關的運動。亞里斯提是左傾前神父，也是海地第一位民選總統。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天表示，應於48小時內任命委員會成員

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日訪問牙買加，出席加勒比共同體（CARICOM）會議。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日出席加勒比共同體（CARICOM）會議，各國政要敲定海地政治過渡協議。（圖／路透）

●這項協議將能平息暴力嗎？

華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）幕僚長暨資深顧問阿塞維多（Eddy Acevedo）說：「僅將總理亨利免職和尋求政治解決方案，並不能自動解決海地嚴重安全危機。」

他表示，海地仍可能陷入國際社會「最可怕的惡夢」，見到幫派頭子占領總統府。

他警告說，不具合法性的政治領袖會造成進一步的動盪，而被美國視為未來穩定局勢關鍵的國家警察缺乏經驗，如果感覺未獲堅定的支持，可能會棄械投降。

肯亞已站出來派遣警察，加入主要由美國和加拿大資助的國際任務團，以助海地恢復秩序。 肯亞表示，隨著亨利請辭，相關計畫將被擱置，但美國樂觀表示，一旦新政府就位，任務團將持續前行。

▲▼ 海地首都太子港爆發動亂，黑幫首腦誓言推翻政府。（圖／路透）

▲海地黑幫首腦誓言推翻政府，由肯亞領導的多國維安任務團將隨著海地總理請辭而被擱置。（圖／路透）

●新的委員會具代表性嗎？

曾任美國外交官員的美國和平研究所（USIP）拉丁美洲計畫副主任米恩斯（Keith Mines）表示，海地人長久以來尋求一個更具代表性和透明度的政府。

米恩斯說，這次的過渡「確實是巨大且出乎意料的一步，坦白說，如果沒有安全危機，這可能不會發生」。

他說：「我認為這開闢了許多新的可能性，但這些可能性仍必須謹慎經營，而且必須得到國際社會堅定支持，尤其是美國。」

他說，對肯亞領導的國際部隊部署來說，中央政府的軟弱是值得關注的重要問題。 除了7名成員外，委員會還將有兩名觀察員。

米恩斯建議成立第2個委員會發揮諮詢作用，可以引入其他小政黨等成員。

▲▼ 海地因幫派動亂進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國專家認為海地政治過渡跨出了重要一步。（圖／達志影像／美聯社）

●幫派扮演何種角色？

這項協議不會讓任何受聯合國制裁的團體有發揮的餘地。幫派在多年來侵蝕政府權威後，實際上控制了海地大部分地區。

海地非政府組織「人權分析及研究中心」（CARDH）創辦人尚恩（Gedeon Jean）表示，過渡委員會「不是理想的政治局勢」，但會讓主要團體參與其中。

他說：「到目前為止，我們還沒有看到新的政治人物出現。」

「我認為在當前政治局勢，幫派成了一大勢力。我們必須小心他們的犯罪行徑，包括強暴、屠殺及嚴重侵犯人權等，這些都不會被合法化。」

ET快訊
快訊／上銬社工女神！失職人員將懲處　警局長下午道歉
快訊／台中高分院駁回上訴　鍾東錦當選有效
LIVE／台大社工女神上銬掀議！凱凱生前照洩4疑點　津棧老闆
快訊／抓了又放！　李彥廷確定羈押禁見
快訊／00940關門第一槍！　玉山證停止受理申購
高雄女嬰全身赤裸「塞黑垃圾袋」　丟路邊臍帶還在
快訊／女社工「雙手上銬」遭轟獵巫作秀！　警方回應了
快訊／衛福部出手！　要求兒盟：暫停新收出養兒童
快訊／奇蹟！　10歲姊姊今天醒了
北投知名溫泉爆偷拍！　情侶愛愛遭PO網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選重演「川拜廝殺」

男大生下樓取Uber Eats突然消失　爸媽急尋9天崩潰：沒有任何線索

海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

正妹搬到美國就遇到槍戰　被「逃逸車輾過拖行」失去右耳危殆

臭蟲災情擴日本！日網友繪「臭蟲飯店地圖」　警告便宜飯店多中鏢

美眾院「台灣連線」共同主席將訪台！　參加賴清德就職典禮

海地動亂　布林肯：美提供3億美元支援多國安全部隊

客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控　乘客：以為會死

俄反對派遇襲　納瓦尼前幕僚長在立陶宛「遭人用鐵鎚攻擊流血」

一周出包5次！美聯合航空「維護問題」返航雪梨　上次引擎才噴火

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

川普達標！確定贏得共和黨總統提名　11月大選重演「川拜廝殺」

男大生下樓取Uber Eats突然消失　爸媽急尋9天崩潰：沒有任何線索

海地政權過渡　最糟恐見「幫派頭子占領總統府」4大重點一次看

正妹搬到美國就遇到槍戰　被「逃逸車輾過拖行」失去右耳危殆

臭蟲災情擴日本！日網友繪「臭蟲飯店地圖」　警告便宜飯店多中鏢

美眾院「台灣連線」共同主席將訪台！　參加賴清德就職典禮

海地動亂　布林肯：美提供3億美元支援多國安全部隊

客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控　乘客：以為會死

俄反對派遇襲　納瓦尼前幕僚長在立陶宛「遭人用鐵鎚攻擊流血」

一周出包5次！美聯合航空「維護問題」返航雪梨　上次引擎才噴火

美媒曝大都會爭奪上季33轟馬丁尼斯　天使也想搶

怒批女社工不專業「孩額頭受傷、掉4顆牙」沒察覺：怎一堆人護航

見女駕駛無照被抓　路人男嗆警「窮成這樣」下場更慘

高雄70歲男騎機車外出　10多小時未回…枋寮警20分鐘內找到人　

快訊／凱凱虐死案社工被上銬...失職人員將懲處　警局長下午道歉

快訊／台中高分院駁回上訴　苗栗縣長鍾東錦當選有效

長城汽車員工爆出走潮！　副總級高管帶頭閃疑因內部反腐行動所致

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲：提案修法「虐童致死」者判死

虛驚一場！大谷翔平差點滑倒　球迷驚慌：好危險

試・開箱／一拍秒磨皮！上市就賣爆的小金磚　升級後不卡粉還吸油超狂

國際熱門新聞

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

網美搭機穿太辣！　遭要求換裝怒嗆空姐「誰規定的」

泰性愛派對　男女狂歡「滿地保險套」

女教師帶16歲學生回家性侵！還拍私照傳給他

日本又一地區開徵「住宿稅」！每晚最多貴2千

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

押注聯準會6月降息　美股收高235點

美潛艦與F-22齊出　直擊台海兵推

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

日本人推「奶茶+龍角散」網：激似台灣手搖

馬爾地夫證實　印軍開始撤離了

更多熱門

相關新聞

正妹搬到美國遇到槍戰　被逃逸車撞倒拖行

正妹搬到美國遇到槍戰　被逃逸車撞倒拖行

英國22歲女子艾莉(Ellie Bentley)隨足球員男友瓦西列夫(Indiana Vassilev)一同搬到美國密蘇里州居住，沒想到近來在街頭遇到槍戰，慘被逃逸的汽車撞倒後一路拖行至少2個街區，因此失去大部分右耳，生命情況危急搶救中。

美眾院台灣連線共同主席　將參加賴清德就職典禮

美眾院台灣連線共同主席　將參加賴清德就職典禮

布林肯：美提供3億美元支援海地安全部隊

布林肯：美提供3億美元支援海地安全部隊

客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控

客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控

一周出包5次！聯合航空「維護問題」返航雪梨

一周出包5次！聯合航空「維護問題」返航雪梨

關鍵字：

海地海地幫派海地動亂海地黑幫太子港友邦海地海地總理安全部隊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

趙駿亞「爆女星吳婉君介入」閃分手主播女友！

買房一次付清登記在女友名下　分手後房子歸誰？

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面