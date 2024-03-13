海地動亂　布林肯：美提供3億美元支援多國安全部隊

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11日表示，由於海地局勢持續惡化，美國將向肯亞領導的海地「多國維安任務支援團」（Multinational Security Support Mission）提供3億美元（約新台幣94億元）支援。台灣加勒比海友邦海地近月面臨幫派動亂，海地總理已同意辭職並進入政治過渡。

▲布林肯訪問牙買加，出席加勒比共同體（CARICOM）會議。（圖／路透）

根據CNN報導，布林肯在牙買加首都京斯敦（Kingston）舉行的加勒比共同體（CARICOM）會議上表示，「我今天宣布，美國國防部對該任務批准的支援加倍，將從1億美元增加至2億美元。這將使美國對這項努力的支援總額達到3億美元。」

報導指出，目前尚不清楚「多國維安任務支援團」何時會部署。肯亞內政部長金迪奇（Kithure Kindiki）11日表示，肯亞軍隊目前處於「部署前」的階段。美國官員呼籲加速這支安全部隊的部署，以協助穩定海地的動盪局勢。

▲海地動亂癱瘓太子港，政府宣布延長緊急狀態至4月3日。（圖／路透）

海地首都太子港因為幫派具高協調性的攻擊，陷入暴力衝突，海地已經進入緊急狀態。因為幫派動亂而滯留在波多黎各的海地總理亨利（Ariel Henry ）11日晚間宣布請辭，他的政府將在過渡委員會成立後下台。總理顧問喬瑟夫（Jean-Junior Joseph）表示，亨利將繼續擔任職務，直到新的臨時政府組建為止。

▲海地總理亨利（Ariel Henry）3月11日晚間透過影片發表談話，在國家動亂數周後宣布請辭。（圖／路透）

此前，菁英警察出身的海地幫派G9聯合會首腦切里齊爾（Jimmy Cherizier）誓言推翻亨利，並警告如果這位極度不受歡迎的領導人再不下台，「內戰將以種族滅絕的方式結束」。