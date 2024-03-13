一周出包5次！美聯合航空「維護問題」返航雪梨　上次引擎才噴火

▲美國聯合航空的波音客機近來接連爆發飛安事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）最近在短短一周的時間內，接連爆發5起飛行事故，其中一架從澳洲雪梨飛往美國舊金山的航班，在起飛2個多小時後，便因為「維護問題」而返回雪梨。然而，聯合航空上次才傳出駭人聽聞的飛安事故，一架班機的引擎吸入氣泡紙而在半空中起火。

根據美媒CNN，美國聯合航空近來發生多起飛安事故，該公司透過聲明指出，一架載有183名乘客和機組人員的波音777-300客機原本打算從雪梨飛往舊金山，航程預計14個小時，然而起飛2個小時後卻因「維護問題」而緊急返回雪梨，最終飛機安全降落，乘客透過登機口正常下飛機。

聲明指出，聯合航空將為乘客提供住宿過夜服務，並重新預定飛往舊金山的班機。

報導指出，聯合航空在最近一周內已經連續出包5次，波音737-900機型客機4日從德州飛往佛州時，旅客驚險拍下火焰從左側機翼下方引擎噴出的一幕，原因是該架飛機引擎吸入氣泡紙，才會導致在半空中起火；7日，一架從舊金山飛往日本大阪的波音客機起飛後不久，輪胎竟然掉落砸毀地面汽車。

8日，一架客機在休士頓喬治布希洲際機場（Bush Intercontinental Airport）降落時衝出跑道、受困在草地，導致機場旅客被迫疏散；至於在另一起事故中，一架從舊金山飛往墨西哥城的航班因為液壓系統出問題，因此被迫轉飛洛杉磯。

在經歷一系列安全問題後，美國飛機製造商波音（Boeing）也受到嚴格審查。