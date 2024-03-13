客機急墜50傷！機長吐「儀表板空白」飛機失控　乘客：以為會死

▲ 客機飛行中一度急速下墜，導致50名乘客被從座位拋飛受傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利南美航空（LATAM Airlines）一架波音787-9客機11日飛行中因技術問題急速下墜，多名乘客被拋飛撞頭濺血，至少50人受傷，事故原因仍在調查。一名乘客透露，他目睹其他乘客被拋飛時以為自己「時候到了」，而機長在事發後第一時間曾對他坦承儀表板一片空白，導致他對飛機失去控制。

南美航空編號LA800的波音787-9「夢幻客機」11日下午正從澳洲飛往紐西蘭，卻因技術問題導致飛機一度下墜俯衝，造成50人受傷。男乘客約卡特（Brian Jokat）接受CNN訪問回憶，他當時睡到一半驚醒，因為飛機彷彿「瞬間掉了大概500英尺（約152公尺）」。

他一睜開眼睛就看見機艙頂部有各式各樣的乘客，「就像黏在天花板上，接著又掉到地上。然後我才意識到我不是在電影裡，這是真的。」

飛機降落奧克蘭後，機長到客艙檢查乘客狀況，約卡特馬上追問他發生什麼事，而機長坦承，「我對飛機失去控制，儀表板幾乎一片空白」，他有一瞬間完全無法控制任何裝置，也就是飛機急速下降的時候，但儀表板很快就恢復，飛機也恢復正常飛行模式，在那之前和之後都沒有任何問題，僅有那一瞬間發生故障。

約卡特坦言，當他看見其他乘客被拋飛到天花板時，他很擔心自己的生命安全，「人們尖叫、哭泣，短暫的幾秒鐘內發生大規模混亂」，令他腦海中一度閃過自己會死的念頭，「也許時候到了」。

波音近年因一連串品質及飛安問題受到嚴厲批評，如今這起事件再度打擊聲譽。美國聯邦航空總署（FAA）11日表示，已要求波音在5月底前制定計畫，以改善聯邦審計和其他審查中發現的問題，包括一份有關員工安全的調查報告，顯示員工對於回報安全問題後可能遭受的懲罰感到憂慮。