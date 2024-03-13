快訊／凱凱虐死案社工被上銬...失職人員將懲處　警局長下午說明



▲負責督導凱凱的陳姓女社工，在搜索後被上銬移送遭外界質疑，北市警局長張榮興將上火線說明。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市發生1歲大男童凱凱（化名）在2023年由兒福團體轉介交給劉姓保母托育，但是卻遭狠心凌虐，警方在12日前往兒福聯盟搜索，並帶走陳姓女社工，但移送過程卻被質疑警方上銬違反比例原則，北市警局局長張榮興對此也將在13日下午2時許，親上火線說明此事。

據悉，2023年9月間，年僅1歲多的男童凱凱，由兒童福利聯盟委託簽約的劉姓保母姊妹代為照顧，托育期間不但被毆打凌虐，甚至還逼吃餿水，還反綁成木乃伊睡覺，甚至還把凱凱對半折後塞入水桶，惡保母甚至還拍照與妹妹分享施暴畫面。

最後凱凱昏迷倒地，送醫搶救後仍宣告不治，2人遭逮捕並在移送後收押，檢警後續在12日持拘票、搜索票前往兒福聯盟搜索，並通知休假的陳姓女社工返回聯盟接受調查。

而警方將陳姓社工移送地檢署時，依規定讓陳女上手銬，但遭外界質疑有違反比例原則的問題，對此，北市警局表示，完全是依法執行職務，但是使用戒具部分確有不當，疏失人員以及偵查隊長將議處，也將此戒具事件列為案例，北市警局長張榮興也將在下午二時出面說明此事。