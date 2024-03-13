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怒批女社工不專業「孩額頭受傷、掉4顆牙」沒察覺：怎一堆人護航

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

▲負責訪視的陳姓社工遭凱凱家屬親友質疑包庇保母。（圖／記者張君豪攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市1歲男童凱凱（化名）去年12月遭劉姓保母姊妹虐死，負責訪視的陳姓女社工，被依偽造文書、過失致死等罪上銬移送偵辦，畫面曝光後掀起論戰，有網友認為，身為一名專業的社工，拿著台大的文憑，居然看不出來小孩被凌虐，掉了4顆牙齒都沒察覺不對勁，傻眼直呼「觀察力這麼差」。

有網友在PTT發文，「抱歉我就是要逆風，社工很不專業」，陳姓女社工畢業於台大社工系，讀了4年，必修學分應該有兒童發展輔導、家庭暴力、兒童保護服務、兒童社會工作等等，再加上在兒福聯盟工作，接觸問題家庭、暴力家庭、家暴受虐兒等等案件，應該比一般人多更多。

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「敏覺洞察力要好吧，怎會觀察力這麼差？」原PO認為，一般人沒受過專業訓練，看了小孩的照片都覺得奇怪，額頭受傷、掉4顆牙，陳姓女社工居然沒有發現異狀，「她是第一線人員，唯一可以保護這位小孩，就這樣錯失機會，我覺得非常非常不專業，怎麼一堆人護航啊？當然啦，最該死的是保母」。

對此，網友紛紛表示，「是不專業，但沒必要上手銬」、「她是第一線人員，唯一孩子的窗口，卻怠忽職守」、「可能忙過頭就疏忽，但是出人命就是要扛，但是要扛行政責任的不能只有社工一人」、「她確實也失職，防線沒守住，要檢討就是全部都有問題」、「不專業有疏失是事實」。

29歲的陳姓女社工12日被依偽造文書、過失致死等罪移送，複訊後依30萬元交保，哭著離開地檢署。據了解，陳姓女社工的爸爸是牧師，自幼在教會長大、常跟爸爸做社會服務，因此立志成為社工，考大學時成績衝到525.3分，捨棄台大法律系、錄取台大社工系圓夢，讓她非常開心，終於能到喜歡的科系與學校就讀。

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