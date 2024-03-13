別眨眼！幻術師重現《賭俠》猜骰橋段　一刀未剪神準讀心

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記者李芸樺／台北報導

一個帥氣彈指，就讓你的視線無法離開他，看著他，他就可以讀你的心！心靈幻術師簡銘宣現場示範讀心魔術，重現電影《賭俠》的猜骰橋段，兩度精準命中主持人呂捷掌中骰出的數字，讓呂捷也吃驚，不相信的各位看倌別眨眼，《豈有此呂》一刀未剪、真心不騙呈現全部過程！

簡銘宣大學時代開始鑽研魔術，師承兩蔣御用魔術大師賈克禮，他說他從小就對神祕事件好奇，是一個迷戀尼斯湖水怪和Xman的宅男，被收為徒那天他喜極而泣落下男兒淚，後來為了能駐場做大型表演還決定休學。

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▲▼ 心靈幻術師簡銘宣讓呂捷切牌，再猜他心中想的牌。（圖／《豈有此呂）

日前發生扶輪社拆台魔術師的爭議事件，曾替知名魔術師劉謙設計大陸春晚表演節目的簡銘宣說:「這是一種不負責任的行為」他說魔術師表演壓力大，一個失誤可能身敗名裂，不管拆台者說的對或錯，他們都百口莫辯，因為魔術本來就不是真的。

▲簡銘宣能精準說出呂捷的牌和骰出的數字，讓呂捷驚訝不已 。（圖／《豈有此呂》）

至於詐騙呂捷200元的印度人猜心伎倆是如何辦到的？馬汀大師的催眠術是真的嗎？請鎖定3月13日下午1:10的《豈有此呂》，享受簡銘宣施展像極了愛情的精彩演出。

▼ 簡銘宣形容魔術在觀眾眼中像極了愛情 。（圖／《豈有此呂》）