周朝陽太平間「偷」亡母遺體　曝最猛凶宅尋短都同種人

記者李芸樺／台北報導

被稱為台北最猛凶宅錦新大樓的主委周朝陽，因為不滿國三生校園殺人無悔意卻備受保護，所以刊登大型廣告看板公布兇嫌面容，訴求反廢死等理念，看起來或許手段太極端，但其實他因為幼時家貧，長期對於婦幼議題及援助十分關注，他認為現在孩子很聰明，主張《少年保護法》年齡要降2歲。

▲ 錦新大樓主委周朝陽。（圖／《豈有此呂》）

周朝陽家貧往事令人辛酸，他說父母親為了讓4個小孩讀書，每個月做工加班賺50天的錢，但有心臟疾病的媽媽怕花錢看醫生拖累家中經濟而選擇結束生命，家人發現後送醫搶救無效，父親怕被追討醫藥費，和他一起到太平間把媽媽的遺體偷揹出來，搭計程車時他還持續假裝跟媽媽說話，就怕運將發現載的是屍體。

周朝陽接錦新大樓主委一年，在節目上聊大樓靈異傳說和輕生的案例，他表示一直以來在大樓跳樓死亡的都是非住戶，而最知名壓死賣肉粽的那位住戶並沒有死亡。他最近在錦新大樓外掛「我要活下去」的布條，是要勸世去死都不怕了，ㄧ定有比去死更大的勇氣和希望！

更多周朝陽人生大起落、寧燒盡不銹壞的故事，請鎖定3月7日下午1:10的《豈有此呂》。

▲周朝陽聊自己和最猛凶宅錦新大樓的故事。（圖／《豈有此呂》）