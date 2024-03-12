胡椒粉、沙茶醬皆染「紅」火鍋族哀號　營養師籲調整調味料內容

▲國內食品陸續驗出蘇丹紅，胡椒粉、沙茶醬也中標。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內食品違法色素「蘇丹紅」風暴越演越烈，除被添加在辣椒粉中，還被製造成胡椒粉、泡菜、咖哩粉甚至沙茶醬等調味料，也讓熱愛火鍋的民眾們哀號；營養師建議，可以調整調味料成分、改用生辣椒，並避免飲用火鍋湯，以免不慎攝取蘇丹紅等違法添加物，又增加身體負擔。

衛福部南投醫院指出，蘇丹紅是一群親脂性的化合物，主要有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號、蘇丹紅4號，顏色鮮艷又飽和，有不易褪色的特性，為工業上常見的著色劑；國際訂定蘇丹紅為第三級致癌物，並禁止將蘇丹紅添加於食品中，過去曾有將蘇丹紅非法使用在糖果、湯圓、鹹蛋黃等食品上、以增加色澤之案例。

身為肝膽腸胃科專家的南投醫院院長洪弘昌則解釋，蘇丹紅被列為第三級致癌物，意指為對人體致癌性尚未歸類的物質或混合物，對人體致癌性的證據不充分，在動物實驗中致癌性證據也不充分或有限；不過由於蘇丹紅是脂溶性偶氮染劑，當進入身體後，可被肝臟的還原酶代謝後降解成可能致癌的「苯胺」，對健康確無益處。

對於蘇丹紅食安問題延燒，對火鍋的湯底或沾醬影響尤大，南投醫院營養師黃淑敏建議，調味料可選擇白蘿蔔泥加入蔥花、稀釋的醬油、糖、檸檬汁，如果需要辣度，可加入生辣椒，儘量不要喝火鍋湯，減少攝取違法添加物的機會，以及海鮮、肉類和內臟，甚至蔬菜等食材經持續高溫烹煮後釋出的大量鉀離子和普林，造成身體負擔，對慢性腎臟病患者健康更是不利。

洪弘昌提醒，民眾可維持均衡飲食，儘量攝取天然且原型食物，降低不慎食入蘇丹紅色素的風險，若擔心不小心食用，則可飲用足夠的開水、多吃天然蔬果並適度運動，增加體內的代謝，還是可以吃得美味又沒有負擔，不用過於恐慌。