遭控拒絕男童家屬探視　兒盟：外婆說看了會傷心

▲兒福聯盟董事長率主管出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市一對劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童引發全民公憤，男童親友在臉書發文指控，男童阿嬷曾想探視孫子，卻遭到社工拒絕。兒福聯盟執行長白麗芳今回應，出養個案若有原生家庭要探視都會安排，男童外婆曾說，因為要出養了，看了會很傷心，所以她不探視，因此發文的並非家屬。

被害男童去年9月經兒福聯盟轉介與其合作的一名劉姓保母照顧，等待領養。男童親友在臉書發文揭露保母姊妹惡行，指出因凱凱生母無撫養能力而拋棄撫養權，在法院宣判後，小孩就必須轉出到兒福聯盟指派的保母那等待領養，但沒想到，自從凱凱從兒福聯盟轉出後，社工就不給探視，直到4個月後再見到凱凱，卻已體無完膚。

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白麗芳今在記者會上回應，目前兒盟有1千個出養孩子，只要原生家庭提出申請，都會提供探視，若有親友要隨行，只要家屬提供也可以，至於男童外婆曾說，因為覺得要出養了，如果看了會傷心，所以不去探視，因此發文者並非家屬。

白麗芳強調，家屬可以根據他們的意願進行探視，兒盟社工不會攔阻，反而會全力協助安排探視。她也強調，針對男童已做過3次訪視，每次訪視都會傳資料和照片給委託家屬，相關訪視記錄與照片都沒有造假，已交由檢警調查。