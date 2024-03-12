施虐未成年刑法不合比例　羅智強籲修法：比照殺人罪！最重可判死

▲立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）去年9月透過兒福聯盟安置，卻遭劉姓保母姊妹毆打、拔指甲虐死。國民黨立委羅智強表示，加害人應受最嚴厲的法律制裁，但目前《刑法》286條規定，對未滿18歲者施虐若致死，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，痛批「完全不合比例原則」；因此，他將提出修法，讓施虐18歲以下未成年致死比照殺人罪，最重可判死。

羅智強今日在臉書發文表示，看到惡保母虐嬰事件，他真的非常心痛，施虐的細節泯滅人性。他自己是兩個女兒的父親，實在難以想像，如果這樣的事情發生在自己的孩子，內心會有多憤怒、多悲痛。

羅智強認為，加害人應受最嚴厲的法律制裁，且就這件悲劇來看，顯然政府和民間機構在訪視、轉介等環節上存在破口，這點不管地方政府乃至中央主管機關，皆應全盤檢視，若涉違失應究責。此外，未成年受虐乃至受虐致死的問題，更應該受到政府嚴肅正視，2022年，18歲以下青少年孩童，受虐人數達1萬1950人，其中有14起家內受虐致死的不幸事件，未成年受虐問題，已經到了法制端和政策端都必須徹底檢討的時候。

羅智強也說，以刑法為例，目前286條規定，對未滿18歲者施虐若致死，處無期徒刑或十年以上有期徒刑，比271條的普通殺人罪還輕，痛批「完全不合理、不合比例原則！」因此，他將提出修法，讓刑責一致，施虐18歲以下未成年致死，比照殺人罪，最重可判死；至於政策面，如何落實轉介、訪視、補強安全網，他也會持續的關注推動。願凱凱安息，願司法守護好人、懲治惡人。