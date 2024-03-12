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擁45億遭疑「拿錢沒做事」！兒盟：現在支出都大於收入了

▲▼兒盟董事長林志嘉出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲兒盟董事長林志嘉率領兒盟主管出面道歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

北市1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，卻遭劉姓保姆姊妹凌虐致死，引起國人撻伐。有網友翻出兒盟曾砸3.7億買辦公室，且根據從公開資訊顯示，截至111年兒福聯盟總資產高達45.9億之多，質疑兒盟「拿錢沒做事」，引發退捐聲浪，兒盟董事長林志嘉表示，買辦公室是需要服務擴展，而45億的資產已經是四年前的事情，現在「支出都大於收入」。

兒盟董事長林志嘉今天下午親上火線，率領兒盟主管向男童家屬、社會大眾鞠躬致歉。兒福聯盟靠著高知名度、社會信任度，民眾捐款狀況穩定，從公開資訊顯示，截至111年兒福聯盟總資產高達45.9億之多，更有網友翻出過去兒盟曾花3.7億買下內湖瑞光路的辦公室，如今發生虐童致死悲劇，讓不少人質疑，是否拿了錢卻沒做事情。

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對此，兒盟董事長林志嘉解釋，由於辦公室需要有服務單位跟員工的位置，服務擴展才會買辦公室，「一般NGO都有這樣的情形」，坦言做這樣的擴展經費比較多一點，但並非只占所有收入的四、五成，強調現在支出都已經達到八、九成。

兒盟執行長白麗芳也解釋，111年資料顯示，兒福聯盟總資產高達45.9億之多，但那已是四年前的事情，跟現在完全不一樣，目前兒盟全力以赴作推動工作，強調現在支出都已大於收入了，「我們立刻改進，我們覺得這樣是不對的。」

回顧過往，兒福聯盟原本的辦公室位在長安西路，後來於2019年11月，豪砸3.7億買下內湖瑞光路一整層辦公室。當時就引發一波退捐潮，當時兒盟執行長白麗芳在記者會說明，表示考量到民眾交通方便，不能把辦公室設置在太偏僻的地方，強調之所以買下內湖辦公室，是為了機構永續發展，絕沒有炒房之說。

如今發生虐童悲劇，網路上再度出現退捐聲浪，白麗芳表示，「我們虛心接受，大家覺得兒盟做的不好，一樣可能可以退捐」，但強調兒盟會繼續努力，會繼續加強，不要辜負社會大眾對我們期待。白麗芳最後補充，社工專業在台灣已經是壓力很大的職業了，沒有人希望發生這起不幸事件沒有人希望發生，若是再這樣下去，她也擔心到底有多少人還能抱著熱情投入兒少法或相關工作，也讓未來的兒少保護工作更具挑戰。

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