快訊／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

1歲男童凱凱（化名）2023年9月透過兒福聯盟轉介，卻遭劉姓保母姊妹虐死，引起社會撻伐聲浪，檢方今(12)日上午指揮警方前往搜索兒盟辦公室，並帶回陳姓社工，以釐清是否涉及訪視幼兒照護紀錄不實、涉及偽造文書問題。稍早陳女已抵達文山二分局，坐在車內摀著雙臉。

▲ 1歲童遭虐死，涉案社工被帶回警局調查 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

回顧此案，凱凱去年9月在兒福聯盟協助下，轉介由劉姓保母暫時照顧安置，卻遭受一連串凌虐行徑，包括餵食廚餘、毆打、罰站、拔光指甲，甚至為了處罰，將男童對折用布綁起來，塞進水桶裡，直到12月24日保母發現凱凱呼吸困難，立刻送醫搶救，仍宣告不治。

但醫院發現，男童身上全是新舊傷痕，額頭明顯凹陷，左側屁股嚴重變形，牙齒還斷了4顆，立刻通報家暴，法醫相驗也確認凱凱傷勢明顯是遭人毆打，再加上被束縛約束，長時間維持站立等姿勢，導致血液及組織液鬱積，無法順利流通，也就是養分無法及時補充到需要修復的受傷部位，最終導致休克致死。

訊問劉姓保母時，他一概推稱是凱凱噎奶嗆到，傷勢都是摔倒、磨牙造成，但家中外籍看護因看不下去，早就在虐待凱凱期間偷偷錄影，提供給檢方，成為犯罪鐵證，劉女才遭到羈押，劉女妹妹則因與其他家人勾串製造凱凱摔倒的說詞，2月間再將劉女妹妹聲押禁見獲准。