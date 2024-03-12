中國籍司機遭逮捕！駕駛「白牌車」賺480萬日圓　非法接駁台灣旅客

記者羅翊宬／綜合外電報導

現年36歲中國籍「白牌車」司機鄭竣天涉嫌未經許可經營計程車，將來自台灣的觀光客從箱根的飯店載送至羽田機場，違法至今共賺取480萬日圓（近新台幣100萬元），在羽田機場遭到盤查時逃之夭夭，謊稱弄丟駕照，試圖補發收領新駕照，今（12）日終於被警視廳逮捕，坦承是為了籌措生活費用，才會出此下策。

根據日媒《產經新聞》、《朝日電視台》，現年36歲的中國籍嫌犯鄭竣天住在神奈川縣小田原市，今年2月8日涉嫌駕駛未合格領證的白牌轎車，前往神奈川縣箱根的飯店載送台灣旅客前往羽田機場，單程收受4萬日圓車費。

鄭竣天當時在羽田機場被搜查員盤查是否有合格計程車司機證照，因此被要求出示駕照，豈料在將駕照交給搜查員後，他便突然踩油門、開車逃之夭夭，同月14日他則前往神奈川縣的駕訓中心辦理駕照掛失，打算領取新的駕照。

鄭竣天疑似透過台灣旅行網站承包外國觀光客接駁生意，警方懷疑背後可能受到組織性的操控，因為賺取收入的其中一部分必須交給負責配車給旅客的仲介。

3月12日，鄭竣天終於依照涉嫌違反道路運輸法等罪被警視廳交通搜查課逮捕，他向警方透露從去年10月開始經營白牌車載送，平均每個月可以賺取30至40萬日圓，至今總共賺取240萬日圓。

至於警視廳調查後則指出，鄭竣天從去年7月起開始經營白牌車事業，總共賺取約480萬日圓。