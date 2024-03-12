他揭北漂族「1現象」驚：台北有魔力？　過來人秒認：真的有差

▲原PO觀察身邊北漂的朋友，發現他們到台北後，整個人的顏值外型都會改變。（示意圖／pexels）

文／CTWANT

許多人因為薪資待遇、發展前景等考量，選擇成為「北漂族」。近日，一名網友發文表示，自己觀察身邊北漂的朋友，發現他們「到台北後都會變一個人」，不僅髮型、穿搭等改變，整體顏值也上升了，讓原PO不禁驚呼「台北是不是有什麼特別的魔力？」

原PO日前在Dcard上發文表示，自己身邊有很多北漂的朋友，到台北後顏值、髮型等都漸漸改變，開始變得注重穿搭打扮，對比北漂前的樣貌，像是換了一個人，讓原PO不禁好奇詢問「身邊一堆北漂仔，到台北後都會變一個人，台北是不是有什麼特別的魔力？北漂是不是都會改變顏值？」

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貼文一出引起熱烈討論，不少北漂族也表示有共鳴，留言指出「有點像是環境壓迫嗎，看其他人都很好看，就也會想努力讓自己變得好看」、「穿搭多少會改變一點，因為不想和別人落差太大」、「我剛來的時候真的超焦慮，搭捷運走在路上會一直想怎麼每個人都那麼精緻，然後就有動力開始打扮自己」、「我也是大學北漂才開始學化妝穿搭，我老家是農村，那邊人真的幾乎沒有人在打扮」。

不過也有網友認為，台北在地人比較不會有明顯差異，「台北人都就隨便亂穿就出門，鄉下人就會打扮，覺得台北大城市」、「大城市真的愛打扮的，都是北漂的，在地人大多都不怎麼打扮，而那些留在中南部的，也都不怎麼打扮，這真的是一種超神奇的現象」、「在地台北人從來沒有做過頭髮買過口紅～」。

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