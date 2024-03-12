20多歲男還在「吸奶瓶」不敢讓女友知道　親揭主因：該怎麼辦

▲國外一名20多歲男子至今仍會使用奶瓶喝奶，因為這會讓他感到安慰及放鬆。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國外一名20多歲男子寫信至媒體專欄透露，目前仍會使用奶瓶喝奶，因為使用奶瓶喝溫牛奶會讓他感到「安慰」及「放鬆」。不過他卻坦言，自己根本不敢讓女友知道自己有這樣的習慣，感到相當苦惱，不知道該怎麼辦才好。

根據《太陽報》專欄「親愛的黛德麗」（Dear Deidre）報導，9日專欄收到一封來信。內容指出，他是一名20多歲的男性，但他有一個習慣，就是他至今都會在被窩裡面喝奶，因為使用奶瓶喝溫牛奶會讓他感到安慰及放鬆。

不過他坦言，他自己根本不敢讓女朋友知道自己有這樣的習慣，「但我沒有傷害任何人，這可以幫助我放鬆，我一生都斷斷續續地這樣做過，當我感到壓力或情緒低落時，這種情況更容易發生」，因此相當苦惱不知道該如何是好。

對此，專欄也給予他回應，「確實，你沒有傷害任何人，但大多數女性可能很難接受這種習慣。因此，為了你們關係的長遠未來，我建議您與您的家庭醫生交談，他可以提供其他放鬆方式。負面情緒很難克服，使用奶瓶可能會暫時緩解症狀，但並不是永久解決方案。明智的做法是找到一種方法來解決任何根本問題，並制定新的應對策略，以長期幫助您。」

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