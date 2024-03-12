　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20多歲男還在「吸奶瓶」不敢讓女友知道　親揭主因：該怎麼辦

不敢讓女友知道…20多歲男子仍在「吸奶瓶」　親揭主因：我該怎麼辦？

▲國外一名20多歲男子至今仍會使用奶瓶喝奶，因為這會讓他感到安慰及放鬆。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國外一名20多歲男子寫信至媒體專欄透露，目前仍會使用奶瓶喝奶，因為使用奶瓶喝溫牛奶會讓他感到「安慰」及「放鬆」。不過他卻坦言，自己根本不敢讓女友知道自己有這樣的習慣，感到相當苦惱，不知道該怎麼辦才好。

根據《太陽報》專欄「親愛的黛德麗」（Dear Deidre）報導，9日專欄收到一封來信。內容指出，他是一名20多歲的男性，但他有一個習慣，就是他至今都會在被窩裡面喝奶，因為使用奶瓶喝溫牛奶會讓他感到安慰及放鬆。

不過他坦言，他自己根本不敢讓女朋友知道自己有這樣的習慣，「但我沒有傷害任何人，這可以幫助我放鬆，我一生都斷斷續續地這樣做過，當我感到壓力或情緒低落時，這種情況更容易發生」，因此相當苦惱不知道該如何是好。

對此，專欄也給予他回應，「確實，你沒有傷害任何人，但大多數女性可能很難接受這種習慣。因此，為了你們關係的長遠未來，我建議您與您的家庭醫生交談，他可以提供其他放鬆方式。負面情緒很難克服，使用奶瓶可能會暫時緩解症狀，但並不是永久解決方案。明智的做法是找到一種方法來解決任何根本問題，並制定新的應對策略，以長期幫助您。」

延伸閱讀
高雄國小班導言語肢體霸凌學生！禁上課喝水、上廁所　22名家長連署指控
虐殺1歲男童！惡保母冷血嗆：要不是為了錢根本不想照顧他
兒虐案件頻傳送托嬰像抽盲盒　律師逆風挺兒福：大家搞錯方向

ET快訊
男童瘦一圈「眼神恐懼求助」！關鍵對話曝光
快訊／兒盟董事長鞠躬道歉
快訊／兒福聯盟遭搜索　約談轉介社工
LIVE／簽約保母虐死1歲童　兒盟董事長最新說明
快訊／交保80萬落跑　找到人當場押回
快訊／登山夫妻雙亡　發現地點曝光
快訊／首起「同班機」感染麻疹
台中高職生遭過肩摔、扯髮　校方回應了
25歲公務員改當AV女優　遭色狼襲擊
達美樂「海鮮、夏威夷披薩」將停賣　業者曝原因
把你煮熟放冰箱！高雄國小女師遭控霸凌學生　恐怖手法曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日能登半島地震調查　神秘「海底斷層」影片首曝光

遊日注意！臭蟲入侵日本　網做「床蝨飯店地圖」避雷

跟哥哥爭奪土地！61歲男油棕園內「怒殺兄嫂」　被控謀殺恐判死

韓國狗慘遭暴力性虐！陰部、肛門「嚴重損傷」鮮血直流　休克病危

20多歲男還在「吸奶瓶」不敢讓女友知道　親揭主因：該怎麼辦

烏克蘭最快7月部署F-16戰機　首批數量僅6架

不爽結帳被要求等一下　女顧客狂毆懷孕店員！她爆氣報警：絕不原諒

準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

無人機直接貼上浴室窗戶！百萬網紅控「被偷拍」：在家裡都不安全

驚悚片傳淫喘聲！情侶看《破墓》電影院偷做愛　觀眾撞見活春宮

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

日能登半島地震調查　神秘「海底斷層」影片首曝光

遊日注意！臭蟲入侵日本　網做「床蝨飯店地圖」避雷

跟哥哥爭奪土地！61歲男油棕園內「怒殺兄嫂」　被控謀殺恐判死

韓國狗慘遭暴力性虐！陰部、肛門「嚴重損傷」鮮血直流　休克病危

20多歲男還在「吸奶瓶」不敢讓女友知道　親揭主因：該怎麼辦

烏克蘭最快7月部署F-16戰機　首批數量僅6架

不爽結帳被要求等一下　女顧客狂毆懷孕店員！她爆氣報警：絕不原諒

準新郎滑倒「割破頸動脈」失血亡　賓客開趴一半驚恐目睹

無人機直接貼上浴室窗戶！百萬網紅控「被偷拍」：在家裡都不安全

驚悚片傳淫喘聲！情侶看《破墓》電影院偷做愛　觀眾撞見活春宮

保母虐死1歲童　陳致中怒：應用殺人罪偵辦

旅宿業變貴！觀光署長：年底有機會降價　「缺工會反映房價」

虐童案勾黑暗回憶！篠崎泫兒時被「關狗籠掐脖」：施暴者看起來很善良

帶威瑪獵犬在社區散步！3歲女童慘遭攻擊咬傷左胸　飼主下場曝

戴資穎「大師級假動作」入選法國賽最佳反拍　本周拚全英賽第4冠

「孩童暴力事件零容忍！」　侯友宜喊：增加兒童訪視頻率

快訊／轉介狠心保母害男童慘死　兒盟董事長鞠躬道歉

腸病毒就診人次「創10年同期新高」　疾管署示警：恐提早進入流行期

南投首次大型嘻哈派對3／16登場　縣議員簡千翔主辦還組團熱唱

快訊／疑造假家訪報告！檢今搜索兒福聯盟　轉介社工遭約談

1歲弟婚禮緊盯新娘蜜胸　美姨嘗試卻「慘遭忽視」

國際熱門新聞

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔揭「被台灣人呼巴掌」

1次娶2妻！男婚禮上演「3人行」甜蜜敬酒

快訊／海地總理請辭！

15歲少女不會游泳　男抓進海裡性侵洩慾

韓情侶看《破墓》做愛　電影院玩活春宮

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

韓「戀童淫魔」趙斗淳離開住處　檢求刑1年

波音787夢幻客機「劇烈下墜」50傷

台積電ADR重挫逾5％　道瓊逆勢小漲

男買魚回家「切出石頭」　竟是藍寶石

加碼31億供台灣軍援！　拜登2025提227兆元總預算

更多熱門

相關新聞

男買魚回家「切出石頭」　竟是藍寶石

男買魚回家「切出石頭」　竟是藍寶石

時有所聞部分惡質的店家為了增加自己的銷量，不惜在磅秤或是產品中「灌水」，以此增加自己的收入。而美國阿拉斯加一名男子，近期買魚回家準備烹飪的時候，竟然從魚腹中挖出一堆石頭。原以為是店家為了增加收入做出來的欺騙手段，沒想到結局整個大翻轉。

男友阿公過世！她不爽不能約會嗆：裝什麼孝子

男友阿公過世！她不爽不能約會嗆：裝什麼孝子

華爾街巨鱷認錯：比特幣可能飆到無限高，考慮買入

華爾街巨鱷認錯：比特幣可能飆到無限高，考慮買入

上傳女友性愛片到Dcard西斯板　拿50萬和解換免關

上傳女友性愛片到Dcard西斯板　拿50萬和解換免關

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

關鍵字：

奶瓶女友周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

達美樂宣布沉重消息！2大口味披薩掰了

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面