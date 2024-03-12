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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

本土社團立院陳情「中配比照外配」　綠委到場應援：中國就是外國

▲▼本土社團前往立法院陳情。（圖／翻攝自社團法人台灣北社直播）

▲本土社團前往立法院陳情。（圖／翻攝自社團法人台灣北社直播）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委許宇甄提案修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，陸配取得身分證比照外配從6年縮短至4年，引發輿論熱議。多個本土社團今（12）前往立法院陳情，表達對中國藉由中配「洗人口」的擔憂，呼籲應直接取消現行中配入籍的特殊規範，一體適用外國人士申請入籍的規定。

台灣南社、台灣北社、台灣中社、花蓮東社、台灣東社、台灣客社、台灣教師聯盟、台灣制憲基金會、台灣教授協會、台灣國等本土社團今天上午前往立法院群賢樓前，舉行「反對洗人口修法——中國配偶入籍條件應比照其他國家人士辦理」記者會。

本土社團認為，這項法案若依國民黨立委所提內容通過，最令人憂心的問題是，台灣將步香港後塵，讓「台灣人治台」變成「新台灣人治台」，因為中配不同於外配，獨享「依親」特權，可能造成「強洗人口」的後果。

本土社團批評國民黨、民眾黨完全不理會台灣內部反對聲浪，強行推動這項修法，暗藏協助中國併吞台灣的惡意，呼籲應撤回相關提案，且若要公平對待所有外配、中配，應直接取消現行中配入籍辦法，一體適用外國人士申請入籍的規定。

民進黨立委鍾佳濱應邀與會發言，他表示，民進黨團的態度很清楚，「中國」就是「外國」，中配與外配應該平等對待，外配入籍要經過一站又一站的要求，而中配應該要與外配一樣，入籍前要進行考試，甚至進行宣誓效忠。

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