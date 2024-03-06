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臉書掛掉一片哀號！他驚「不是老人才用？」　網曝1功能：無法取代

▲手機,臉書,上網,滑手機,發文。（圖／記者林紳旭攝）

▲昨日臉書無預警故障。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

昨（5）日深夜Meta旗下的FB、IG、Threads、messenger無預警大當機，網路上一片哀號。一名網友就驚訝表示，原以為臉書是過氣的社群平台，沒想到故障後，竟然有這麼多人受影響，「臉書還是這麼多人用嗎？」文章曝光後，網友點出臉書1項功能很強大，「還沒找到替代品！」

原PO在PTT發文表示，臉書在5日晚上掛了，隨後就看到很多人到其他平台哀號求助，讓他覺得很驚訝，原本以為臉書已經過氣，沒想到竟然還有這麼多人用，「有沒有FB還很多人用的卦？」

文章曝光後，網友紛紛表示「老人太多」、「一直都很多啊，台灣網站流量前幾的」、「台灣老人比較多啊」、「很多資訊還是在上面才能知道」、「用啊，2009國中用到現在，很多回憶」、「IG超無聊，幾乎只能看照片，想看垃圾廢文只能上FB」、「都用又不衝突」。

▲▼Facebook,FB,臉書,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲不少人指出，臉書社團無法取代。（示意圖／記者劉維榛攝）

也有內行人指出，臉書社團是很強大的功能，「社團還是很多人用吧，手遊、動畫的，我都加英文的」、「FB如果沒社團功能就懶得用了」、「我看你是不懂媽媽社團的強大哦」、「很多地方資訊或是社團只有FB有吧」、「FB的社團系統，目前沒什麼成熟的替代品，要買賣二手還是很多人用FB，其他平台量太少」、「很多社團啊、政治人物也愛在上面發文，要去罵當然要繼續用。只是年輕人比較不PO日常生活了，都跑去IG PO」。

事實上，Meta去年2月指出，臉書每日活躍用戶已正式突破20億，每月活躍人數更接近30億人，使用人數仍相當驚人，昨日無預警故障，也有數十萬用戶受影響。對此，Meta發言人史東（Andy Stone）透過社群媒體X平台表示，「稍早一個技術問題導致人們使用我們的一些服務出現困難，我們已為所有受到影響的人解決這個問題」。

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