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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治人物好感度「慘淪後段班」　朱立倫：只要黨好我願背黑鍋

▲▼3/12為國父孫中山逝世紀念日，一早國民黨主席朱立倫率黨內高階主管於中央黨部大廳向國父銅像獻花致敬。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫率黨內高階主管於中央黨部大廳向國父銅像獻花致敬。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

根據媒體調查國內政治人物好感度，國民黨主席朱立倫排名在後段班，問是否因為大刀闊斧改革的影響？朱立倫今（12日）受訪說，擔任主席最重要目標就是希望國民黨好，把所有光環、好感度給國民黨從政同志跟國民黨，「我願意背黑鍋跟背罵名，只要國民黨好，這是我努力的目標。」

此外，立法院國民黨團推動「不在籍投票」修法，其中包含開放「境外通訊投票」，引發違反「祕密投票」的疑慮。朱立倫批，除了抗中保台，民進黨可不可以有一點點長進，現在全世界的民主國家都有不在籍投票，民進黨過去在野時也高喊不在籍投票，尤其台灣有數百萬人在外地工作，每次選舉都必須返回戶籍地才能投票，海外也有上百萬的人無法投票，投票權被剝奪，民進黨不斷政治算計，是一個道地的「民主退步黨」，以不合邏輯的主張剝奪民眾的投票權利，應該好好反省。

至於民進黨立委黃捷針對中國配偶提案要有入籍宣誓，朱立倫說，民進黨立委提出各種法案，只要好好討論，國民黨都不預設立場，但也希望不要對這些新台灣人有預設立場。

闡述「原子彈之父」奧本海默的影片「奧本海默」成為這次奧斯卡金像獎的最大贏家，朱立倫似乎感觸良多，認為這部電影展示世人對於和平的重視與渴望，戰爭、核彈可能造成人類毀滅，人類隨時都應該反思，兩岸關係更是如此，怎麼可以沒有溝通，或因為惡意螺旋，造成衝突與戰爭，這都不可原諒，尤其金廈海域事件，兩岸沒有溝通，甚至被政治操作成為惡意螺旋，令人擔憂，民進黨政府應該負起責任，趕快解決問題。

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