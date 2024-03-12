政治人物好感度「慘淪後段班」　朱立倫：只要黨好我願背黑鍋

▲朱立倫率黨內高階主管於中央黨部大廳向國父銅像獻花致敬。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

根據媒體調查國內政治人物好感度，國民黨主席朱立倫排名在後段班，問是否因為大刀闊斧改革的影響？朱立倫今（12日）受訪說，擔任主席最重要目標就是希望國民黨好，把所有光環、好感度給國民黨從政同志跟國民黨，「我願意背黑鍋跟背罵名，只要國民黨好，這是我努力的目標。」

此外，立法院國民黨團推動「不在籍投票」修法，其中包含開放「境外通訊投票」，引發違反「祕密投票」的疑慮。朱立倫批，除了抗中保台，民進黨可不可以有一點點長進，現在全世界的民主國家都有不在籍投票，民進黨過去在野時也高喊不在籍投票，尤其台灣有數百萬人在外地工作，每次選舉都必須返回戶籍地才能投票，海外也有上百萬的人無法投票，投票權被剝奪，民進黨不斷政治算計，是一個道地的「民主退步黨」，以不合邏輯的主張剝奪民眾的投票權利，應該好好反省。

至於民進黨立委黃捷針對中國配偶提案要有入籍宣誓，朱立倫說，民進黨立委提出各種法案，只要好好討論，國民黨都不預設立場，但也希望不要對這些新台灣人有預設立場。

闡述「原子彈之父」奧本海默的影片「奧本海默」成為這次奧斯卡金像獎的最大贏家，朱立倫似乎感觸良多，認為這部電影展示世人對於和平的重視與渴望，戰爭、核彈可能造成人類毀滅，人類隨時都應該反思，兩岸關係更是如此，怎麼可以沒有溝通，或因為惡意螺旋，造成衝突與戰爭，這都不可原諒，尤其金廈海域事件，兩岸沒有溝通，甚至被政治操作成為惡意螺旋，令人擔憂，民進黨政府應該負起責任，趕快解決問題。